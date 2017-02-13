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Источник Правда.Ру

Кальяны и вейпы могут оказаться под запретом

Общество

Содержимым  курительных смесей и так называемой жижи заинтересовались в Роспотребнадзоре. По мнению специалистов ведомства, их надо запретить или, как минимум, выработать требования по аналогии с требованиями к табакокурению.

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Фото: AP

"Мы считаем, что кальяны и вейпы стоит запретить, по крайней мере пока не будут созданы регламент и требования к электронным средствам доставки никотина (в том числе кальянам), а также смесям, используемым для данных устройств", - цитирует источник в Роспотребнадзоре Life.

Такие правки ведомство внесло в Концепцию осуществления государственной политики противодействия потреблению табака. Роспотребнадзор объясняет свою позицию тем, что в последние годы, в связи с принятыми мерами по снижению воздействия табака на человека, его потребление среди взрослого населения России снизилось с 39% в 2009 году на 6%.

Кроме того, в пресс-службе ведомства сообщили, что Роспотребнадзор концептуально поддерживает законопроект, направленный на ограничение использования электронных курительных изделий, по аналогии с требованиями, установленными для табачных изделий. 

Как сообщала "Правда.Ру", специалисты обеспокоены тем, что возросшая популярность электронных сигарет и никотиновых испарителей-вейпов может перечеркнуть многолетние усилия по борьбе с курением среди молодого поколения и еще сильнее популяризовать никотин.

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