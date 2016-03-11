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Источник Правда.Ру

Протоиерея Смирнова могут привлечь к ответственности

Общество

Юрист из Приморского края Максим Чихунов сообщил, что подал обращение в Генеральную прокуратуру России, в котором попросил привлечь к уголовной ответственности протоиерея Дмитрия Смирнова за клевету.

"Подано мною заявление о привлечении протоирея Дмитрия, представителя РПЦ, к уголовной ответственности по ст. "Клевета", а также ст. "Оскорбление" (КоАП). Так как он в своей речи обвиняет женщин в совершении правонарушения по ст. "Занятие проституцией", — посчитал Чихунов.

Напомним, "Правда.Ру" рассказывала о скандале в Грузии, который привел к отставке министра иностранных дел

Скандальный видеоролик, на котором якобы снята экс-глава грузинского МИД, оппозиционный политики Майя Панджикидзе, удален с сайта YouTube по запросу Службы госбезопасности Грузии. Об этом сообщила в пятницу пресс-служба МВД страны.

Спустя несколько часов после загрузки видеозапись, на которой была запечатлена интимная встреча мужчины и женщины, похожей на экс-министра, была уже удалена с видеоканала.

"В результате сотрудничества с соответствующими подразделениями Службы госбезопасности YouTube заблокировал незаконно загруженный видеоматериал, отражающий личную жизнь", — написала на своей странице в Facebook глава пресс-службы МВД Грузии Нино Гиоргобиани.

По ее словам, служба госбезопасности призывает граждан и СМИ "не допустить тиражирования этого видеоматериала".

Как сообщило ранее РИА "Новости" глава пресс-службы главной прокуратуры Грузии Натия Сухиашвили после появления в Интернете скандального видеоролика возбуждено уголовное дело, расследование ведется по факту "незаконного распространения информации, касающейся личной жизни".

Напомним, как сообщала Правда. Ру, Майя Панджикидзе ушла в отставку с поста министра иностранных дел в ноябре 2014 года. Вместе с другими экс-министрами правительства бывшего премьера Бидзины Иванишвили — Ираклием Аласанией и Алекси Петриашвили — она является лидером оппозиционной партии "Свободные демократы". Эта массовая отставка вызвала огромную обеспокоенность у вашингтонской администрации.

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Темы юрист скандал клевета протоиерей максим чихунов андрей смирнов ответственность генеральная прокуратура россии
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