Синоптики не видят зависимости между теплой зимой и холодным летом

Синоптики отмечают, что аномально теплая зима не гарантирует того, что лето будет холодным. Так специалисты прокомментировали слова климатолога из Главной геофизической обсерватории имени Воейкова Андрея Киселева. Ранее он заявлял, что предстоящее лето будет холодным, поскольку погоде необходимо "выровнять" перепад температуры.

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"Я не знаю, на какую статистику опирается ученый. Сложно сказать даже то, каким будет апрель", - сообщила специалист Московского метеобюро Татьяна Позднякова.

По ее словам, истории известны теплые зимы и они далеко не всегда провоцировали холодной погоды летом.

Напомним, ранее "Правда.Ру" рассказывала о том, что самым лучшим днем для покупки авиабилетов считается пятница.

Средняя стоимость авиабилетов, которые были куплены в пятницу, в среднем на 13% выше, чем те, которые покупают, например, в воскресенье. Об этом пишет The Wall Street Journalсо ссылкой на исследование компаний Expedia и Airlines Reporting Corp., которые собрали и обработали массив данных по заказам билетов через туристические агентства.

Анализ данных показал, что в преддверии выходных цены на билеты растут, при этом пик приходится именно на пятницу. Одной из возможных причин называют повышение спроса к выходным - люди, которые желают найти тур со скидкой, проводят массу времени в поисках именно в выходные дни, в то время как люди, которые ищут билет для бизнес-поездки, не задумываются о том, когда и как им брать билеты.

>Вторая причина - ценовая политика авиакомпаний, которые обновляют цены на билеты в конце недели, обычно повышая их именно с пятницы, чтобы отследить реакцию конкурентов. При этом дешевые билеты выкупаются быстро, невзирая на день недели.

Лучшим днем для покупки билетов стал вторник. Исследователи объясняют этот факт тем, что в выходные авиакомпании "играют с ценами", в понедельник проверяют отчеты, мониторят итоги продаж и принимают решение о распродаже тех билетов, которые не были проданы.

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