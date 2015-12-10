Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Фото Правда ТВ Промокоды
Источник Правда.Ру

Синоптики не видят зависимости между теплой зимой и холодным летом

Общество

Синоптики отмечают, что аномально теплая зима не гарантирует того, что лето будет холодным. Так специалисты прокомментировали слова климатолога из Главной геофизической обсерватории имени Воейкова Андрея Киселева. Ранее он заявлял, что предстоящее лето будет холодным, поскольку погоде необходимо "выровнять" перепад температуры.

Туристы застряли в "Идеальном мире"

"Я не знаю, на какую статистику опирается ученый. Сложно сказать даже то, каким будет апрель", - сообщила специалист Московского метеобюро Татьяна Позднякова.

По ее словам, истории известны теплые зимы и они далеко не всегда провоцировали холодной погоды летом.

Напомним, ранее "Правда.Ру" рассказывала о том, что самым лучшим днем для покупки авиабилетов считается пятница.

Средняя стоимость авиабилетов, которые были куплены в пятницу, в среднем на 13% выше, чем те, которые покупают, например, в воскресенье. Об этом пишет The Wall Street Journalсо ссылкой на исследование компаний Expedia и Airlines Reporting Corp., которые собрали и обработали массив данных по заказам билетов через туристические агентства.

Анализ данных показал, что в преддверии выходных цены на билеты растут, при этом пик приходится именно на пятницу. Одной из возможных причин называют повышение спроса к выходным - люди, которые желают найти тур со скидкой, проводят массу времени в поисках именно в выходные дни, в то время как люди, которые ищут билет для бизнес-поездки, не задумываются о том, когда и как им брать билеты.

>Вторая причина - ценовая политика авиакомпаний, которые обновляют цены на билеты в конце недели, обычно повышая их именно с пятницы, чтобы отследить реакцию конкурентов. При этом дешевые билеты выкупаются быстро, невзирая на день недели.

Лучшим днем для покупки билетов стал вторник. Исследователи объясняют этот факт тем, что в выходные авиакомпании "играют с ценами", в понедельник проверяют отчеты, мониторят итоги продаж и принимают решение о распродаже тех билетов, которые не были проданы.

Читайте последние новости Pravda.Ru на сегодня.

Темы погода аномалия теплая зима температура холодное лето андрей киселев татьяна позднякова
Новости Все >
Логинов не будет пытаться вернуть вещи, изъятые при обыске
Синоптики не видят зависимости между теплой зимой и холодным летом
Митингующие требуют отставки Авакова возле офиса Зеленского
"Не совсем конченые": Бе и Фуркад не рады снятию Логинова с масс-старта
Пригожин посоветовал России брать пример с Украины на "Евровидении"
Рыжий из "Иванушек" признался в проблемах с алкоголем
Песню "Священная война" в РПЦ назвали неофициальным гимном страны
Скончался третий пассажир с крузиного лайнера Diamond Princess
Айза Анохина разводится с мужем из-за Гуфа
ВКС России следят за сумкой, потерянной астронавтом 12 лет назад
Последние материалы
Синоптики не видят зависимости между теплой зимой и холодным летом
Митингующие требуют отставки Авакова возле офиса Зеленского
"Не совсем конченые": Бе и Фуркад не рады снятию Логинова с масс-старта
Пригожин посоветовал России брать пример с Украины на "Евровидении"
Рыжий из "Иванушек" признался в проблемах с алкоголем
Как России удалось стать передовиком в артиллерии в XVI веке
Песню "Священная война" в РПЦ назвали неофициальным гимном страны
Скончался третий пассажир с крузиного лайнера Diamond Princess
Айза Анохина разводится с мужем из-за Гуфа
ВКС России следят за сумкой, потерянной астронавтом 12 лет назад
Популярное
Биатлон
Шипулин назвал виновных в неудачах сборной России по биатлону

Депутат Госдумы, чемпион мира по биатлону Антон Шипулин отметил, что ответственность за неудачи сборной России в Антерсельве можно разделить на всех участников турнира.

Шипулин назвал виновных в неудачах сборной России по биатлону
Броневик США пытался столкнуть российский "Тигр" с дороги в Сирии
Военные новости
Броневик США пытался столкнуть российский "Тигр" с дороги в Сирии
Мир. Новости мира
Раймонд Паулс наносит удар экономике Латвии
Власть
Власть заплатила очень высокую цену за пенсионную реформу
Соломон Соловьев Анна Чапман в родстве с кланом Ротшильдов - Гороскоп дня Соломон Соловьев Петр Фадеев "Эксперимент": штрафы за парковку у собственных дач Петр Фадеев Любовь Степушова Втянуться в конфликт в Сирии Турции не позволит ее экономика Любовь Степушова
Комментарии
Пригожин посоветовал России брать пример с Украины на "Евровидении"
Пенсионерка на Украине пришла в себя через десять часов после смерти
Фронтмен "ДДТ": Россия по-бандитски относится к Украине и Белоруссии
Митингующие требуют отставки Авакова возле офиса Зеленского
Рецепты напитков и компресса из овса для профилактики простуд
Зачем Зеленский продавливает "контроль границ" с Россией
Броневик США пытался столкнуть российский "Тигр" с дороги в Сирии
"Эксперимент": штрафы за парковку у собственных дач
Медики обнаружили новые опасные свойства коронавируса
Зачем Зеленский продавливает "контроль границ" с Россией
Пенсионерка на Украине пришла в себя через десять часов после смерти
Александр Логинов снялся с масс-старта ЧМ по биатлону
Почему Китай опасен для России?
"Холод собачий": Самбурская раскрыла причину своего отъезда из России
"Холод собачий": Самбурская раскрыла причину своего отъезда из России
Соцопрос: россиян гнетут бедность и низкие зарплаты
Матыцин рассказал Познеру о шансах России в деле против WADA
Матыцин рассказал Познеру о шансах России в деле против WADA
Матыцин рассказал Познеру о шансах России в деле против WADA
Мать Греты Тунберг рассказала, что ее дочь страдает аутизмом
Власть заплатила очень высокую цену за пенсионную реформу
О проекте Обратная связь Реклама Мы в соцсетях
Промокоды Навигатор Апартаменты в Болгарии
Антиопечатка

Copyright © 1999-2020, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Использование материалов сайта (распространение, воспроизведение, передача, перевод, переработка и др.) допускается только с письменного разрешения редакции. Мнения и взгляды авторов не всегда совпадают с точкой зрения редакции.

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: home@pravda.ru
Телефон: +7 (499) 641-41-69

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ