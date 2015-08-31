ВЦИОМ: 41% россиян примут участие в голосовании по Конституции

Всероссийский центр изучения общественного мнения провел исследование на предмет отношения россиян к голосованию по поправкам в Конституцию. 41% жителей России высказали уверенность в готовности принять участие в голосовании. О возможном участии в голосовании заявили 66% россиян.

По состоянию на 20 февраля, 79% опрошенных слышали о подготовке поправок в Основной закон России и соответствующем голосовании. Самыми популярными поправками, которые одобряют россияне, оказались: неделимость территории страны (одобряют 94% опрошенных), ежегодная индексация пенсии (одобрили 94% респондентов), и обеспечение доступности и качества медицинского обслуживания (одобрено 97% участников исследования).

Напомним, ранее "Правда.Ру" рассказывала, какое количество россиян считают США враждебным государством

Россияне считают США враждебным государством - такого мнения придерживаются 59% опрошенных ВЦИОМ респондентов.

При этом 15% опрошенных считают Америку страной морального упадка, свидетельствуют результаты опубликованного исследования Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ).

В исследовании говорится, что Америка

"вызывает у россиян преимущественно негатив: отрицательные высказывания различного рода относительно американцев (9%), неприязнь, отвращение, ненависть (по 2%) и др. США воспринимаются как агрессор (4%), "враг номер один" (4%), провокатор (2%), страна, стремящаяся к мировому господству (2%), ведущая антироссийскую политику (2%) ".

Как отмечает ТАСС, эксперты отмечают, что мнение граждан РФ о США резко изменилось за последние 25 лет. В 1990 году более трети россиян полагали, что американские власти настроены доброжелательно по отношению к России. Сейчас 31% считают США "недружественно настроенными".

По данным издания, всероссийский опрос ВЦИОМ проведен 25-26 июля. Опрошено 1600 человек в 130 населенных пунктах в 46 областях, краях и республиках России. Статистическая погрешность не превышает 3,5%.

Как сообщала "Правда.Ру", недавний опрос ВЦИОМ показал, что 85% россиян не хотели бы жить за рубежом. Из другого опроса исследовательского центра следует, что наши соотечественники выделяют в качестве врагов США. Оказалось, что 40% граждан в этой роли воспринимают США, 37% из них главным недоброжелателем считают лично Барака Обаму.

Согласно данным исследования "Левада-центра", проведенного в мае, подавляющее большинство граждан России, а именно 86 процентов, одобряют деятельность Владимира Путина на посту президента.

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