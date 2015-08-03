Лидер ЛДПР Владимир Жириновский раскритиковал позицию правительства относительно законопроекта, который делает 31 декабря выходным днем. По мнению политика, "все должны четко знать, что 31 декабря - выходной день". Однако у Жириновского есть и другая идея - сократить продолжительность новогодних каникул до трех дней.
"Вот три дня святых, все остальное - в отпуск, когда хотят, пусть берут. Чтобы не было проблем, раз и навсегда это закончить. Длинные каникулы для всех - это плохо, лучше каждый сам решит", - пояснил Жириновский.
Лидер ЛДПР Владимир Жириновский считает, что перенос начала учебного года на 1 октября пойдёт на пользу российской экономике.
По его словам, "зачем мы перегружаем лето? Ведь очень мало мест для отдыха, кучность большая. А в сентябре всё пусто. Мы продлеваем лето, продлеваем возможность отдохнуть хорошо. В сентябре самое тёплое море, созревают фрукты, а мы мешаем нашим гражданам отдохнуть".
Как пишет РИА Новости, Жириновский отметил, что, тратя деньги на отдых в сентябре, люди принесут дополнительный доход в бюджет страны.Он добавил, что учебу следует продолжать в июне, а в июле и августе устраивать стажировку и практику. Депутатам Госдумы РФ тоже лучше возвращаться к работе в октябре, подытожил Жириновский.
Напомним, что традиция начинать учебный год именно 1 сентября появилась в России в 1935 году. Сейчас в этот день проходят первые регулярные занятия во всех учебных заведениях, включая высшие. Кроме того, с 1984 года в эту дату в стране отмечают праздник День знаний. Традиционно 1 сентября начинается учебный год почти во всех постсоветских республиках - в Белоруссии, на Украине, в странах Прибалтики. В Азербайджане иногда, если начало сентября выдается слишком жарким, сдвигают начало учебных занятий на 15 дней.
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