Жириновский настаивает на том, чтобы 31 декабря был выходным днем

Лидер ЛДПР Владимир Жириновский раскритиковал позицию правительства относительно законопроекта, который делает 31 декабря выходным днем. По мнению политика, "все должны четко знать, что 31 декабря - выходной день". Однако у Жириновского есть и другая идея - сократить продолжительность новогодних каникул до трех дней.

"Вот три дня святых, все остальное - в отпуск, когда хотят, пусть берут. Чтобы не было проблем, раз и навсегда это закончить. Длинные каникулы для всех - это плохо, лучше каждый сам решит", - пояснил Жириновский.

Напомним, ранее "Правда.Ру" рассказывала, что Владимир Жириновский предлагал перенести начало учебного года на месяц.

Лидер ЛДПР Владимир Жириновский считает, что перенос начала учебного года на 1 октября пойдёт на пользу российской экономике.

По его словам, "зачем мы перегружаем лето? Ведь очень мало мест для отдыха, кучность большая. А в сентябре всё пусто. Мы продлеваем лето, продлеваем возможность отдохнуть хорошо. В сентябре самое тёплое море, созревают фрукты, а мы мешаем нашим гражданам отдохнуть".

Как пишет РИА Новости, Жириновский отметил, что, тратя деньги на отдых в сентябре, люди принесут дополнительный доход в бюджет страны.Он добавил, что учебу следует продолжать в июне, а в июле и августе устраивать стажировку и практику. Депутатам Госдумы РФ тоже лучше возвращаться к работе в октябре, подытожил Жириновский.

Напомним, что традиция начинать учебный год именно 1 сентября появилась в России в 1935 году. Сейчас в этот день проходят первые регулярные занятия во всех учебных заведениях, включая высшие. Кроме того, с 1984 года в эту дату в стране отмечают праздник День знаний. Традиционно 1 сентября начинается учебный год почти во всех постсоветских республиках - в Белоруссии, на Украине, в странах Прибалтики. В Азербайджане иногда, если начало сентября выдается слишком жарким, сдвигают начало учебных занятий на 15 дней.

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