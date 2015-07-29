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Источник Правда.Ру

Бывший капитан полиции стал мастером маникюра

Общество

В Хакасии бывший капитан полиции теперь зарабатывает тем, что делает женщинам маникюр. Иван Писяев проработал полицейским в Абакане более 15 лет, сейчас он вышел на пенсию. Мужчина признается, что записался на курсы маникюра втайне от дочерей и жены.

Сейчас экс-полицейский не знает отбоя от клиенток. Наиболее популярным цветом у его клиенток является красный. Коллеги Ивана Писяева довольны им и говорят, что помимо маникюра он может сделать мелкий ремонт в салоне красоты, где работает.

Напомним, ранее "Правда.Ру" рассказывала о полицейском псе в Приморье, который помог раскрыть убийство.

Хорошо обученный полицейский пес в Приморье вывел стражей порядка на след кровавого убийцы.

В лесу поселка Сибирцево обнаружили труп женщины с многочисленными ножевыми ранами. Как удалось узнать правоохранителям от ее брата, вызывавшего полицию, до этого он разговаривал с ней по телефону и женщина ждала помощи, передает "Восток-Медиа".

Собака сразу почуяла неладное и вывела полицейских аккурат к дому убийцы на улице Брюсова. Там они задержали мужчину 35 лет, который, как выяснилось, еще и ограбил женщину, украв у нее 90 тысяч рублей. А затем решил избавиться от жертвы. 

Правда.Ру сообщала, что недавно в Вологодской области попавшийся при краже самовара у соседки местный житель признался в кровавом убийстве, совершенным им два года назад.

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Темы курсы абакан маникюр капитан полиция
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