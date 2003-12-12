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Источник Правда.Ру

Большинство россиян согласны с необходимостью поправок в Конституцию

Общество

Предложение президента Путина о внесении изменений в Конституцию страны примерно 80% россиян считают важным и своевременным.

Об этом свидетельствуют итоги социологического опроса, проведенного ВЦИОМ, с участием 1,6 тыс. человек.

Как следует из материалов исследования, больше всего сторонников у социальных инициатив, предложенных российским лидером.

Например,

  • закрепление обязательной индексации социальных выплат с одобрением встречено 91% опрошенных
  • фиксацию МРОТ не ниже прожиточного минимума — 90%

Законодательные нововедения тоже нашли поддержку. Так,

увеличение ценза оседлости для кандидатов в президенты с 10 до 25 лет поддержали 87% граждан, наделение Конституционного суда функцией проверки законопроектов — 81%,

запрет иметь иностранное гражданство для чиновников высшего звена — 68%.

"В большинстве своем инициативы Путина поддерживали люди старше 35 лет", написано в отчете ВЦИОМ.

А ведь еще в "нулевых", 42% россиян были уверены в том, что "Конституция особой роли не играет, так как с ней никто не считается".

Почему — рассказывала тогда "Правда.Ру"

Россияне забыли про День Конституции

Несмотря на то, что 12 декабря является выходным, всенародным этот праздник назвать никак нельзя. 60% россиян не помнят, что действующая Конституция Российской Федерации была принята на всенародном референдуме 12 декабря 1993 года, а 21% опрошенных вообще не знаком с самым важным законом страны, передает "Интерфакс".

42% россиян вообще уверены в том, что "Конституция особой роли не играет, так как с ней никто не считается".

Об этом говорят результаты опросов, проведенных компанией ROMIR-monitoring и ВЦИОМом-А в преддверии 10-летней годовщины принятия Конституции РФ.

Между тем к десятилетнему юбилею основного закона страны вышел в свет учебник "Конституция России", предназначенный для обучения старшеклассников.

"Россия, к сожалению, пока остается практически единственной из цивилизованных стран, в которой такой предмет до сих пор не преподается в школах", — заявила автор текста учебника, руководитель пресс-службы Конституционного Суда РФ, Анна Малышева.

Советник Конституционного Суда Тамара Морщакова, возглавлявшая работу научного совета учебника, рассказала, что в нем простым, понятным языком излагаются основы государственного устройства Российской Федерации и основные положения российской Конституции, изучение которых предполагает даже игровую форму.

"Конституция говорит о гарантиях свобод. Как рассказать ребенку о его свободах, если с детства его окружают сплошные запреты? Поэтому в нашем учебнике говорится и о природе запретов, которые возникают там, где свобода одного нарушает права другого", — отметила Морщакова

Между тем с госпожой Морщаковой не согласно подавляющее большинство жителей страны. Лишь 30% считают, что действующая Конституция гарантирует права и свободы граждан России и поддерживает порядок в государстве.

Создатели нового учебного пособия надеются, что министерство образования оценит важность преподавания основ Конституции и со временем введет в школах этот предмет.

В некоторых школах Москвы ученики в игровой форме Конституцию уже изучают.

Владимир Путин День Конституции уже отметил

Он сделал это вместе с девятиклассниками многопрофильного технического лицея ? 1501, сообщает Газета. Ру.

Когда решалось, какую из московских школ выбрать для открытого урока с участием Владимира Путина, многопрофильный технический лицей ? 1501 соблазнил президента брейн-рингом. В игре на тему Конституции участвовали три команды девятиклассников, а ученики постарше присутствовали в качестве болельщиков. Болел вместе со всеми и Путин. Он скромно пристроился в третьем ряду, отказавшись от почетного места в жюри.

Временами Президенту становилось скучно — на все вопросы участники бодро цитировали Конституцию и ошибались редко.

Проблемы у участников возникли только с местным самоуправлением.

Когда учительница истории попросила участников привести пример органа местного самоуправления, один девятиклассник не задумываясь назвал Мосгордуму. Путин оживился. И со смехом сообщил, что "над этим еще стоит поразмыслить".

Ответ на вопрос о том, какая ветвь органов власти является полностью федеральной, заставил президента глубоко задуматься. "Судебная, так как она полностью зависит от государства", — отрапортовал девятиклассник. "И финансируется государством. Правильно!", — порадовалась сообразительности ученика преподаватель истории.

Темы вциом изменения одобрение конституция
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Большинство россиян согласны с необходимостью поправок в Конституцию
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