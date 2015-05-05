Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Фото Правда ТВ Промокоды
Источник Правда.Ру

Депутат ГД раскритиковал судью Конституционного суда

Общество

Первый зампред комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Михаил Емельянов ответил судье Конституционного суда Константину Арановскому, который ранее призвал не считать Россию правопреемницей СССР, а также назвал Советский Союз "незаконно созданным государством".

Макаревич снялся в украинском ролике, обвинив СССР

"Очень странное заявление от человека, который занимает довольно серьёзное положение в системе государственной власти, и от юриста. Правопреемство не касается преемственности политического режима, это касается совсем других вещей. И путать правопреемство и политический режим совершенно недопустимо, это азбука юриспруденции", - пояснил Емельянов.

Напомним, "Правда.Ру" рассказывала о видеоролике, в котором Андрей Макаревич раскритиковал СССР и Германию.

В канун Дня памяти и примирения, назначенного на Украине 8 мая, украинские телеканалы крутят ролик, в котором снялся Андрей Макаревич. Певец призывает людей не забывать о тех предпосылках, которые привели в свое время к началу Второй мировой войны.

По словам музыканта, самая масштабная война в истории человечества началась по той причине, что большинство политических лидеров того периода были не способны понять всю серьезность угрозы, исходящей от нацистской Германии.

Эта легкомысленность мирового сообщества позволила Гитлеру понять, что ему все сойдет с рук: и нападение на Чехословакию в 1938 году, и раздел Польши, осуществленный вместе со Сталиным в 1939 году — как заявил Макаревич, "Сталин и Гитлер раздербанили Польшу". Мир не понял, какая именно угроза надвигается на него в лице нацистской Германии, и эта недальновидность привела к гибели 54 миллионов людей по всему миру. "Мы не имеем права забывать об этом. Чтобы помнили", — такими словами завершается ролик.

При этом, музыкант не молчит о том, что именно Украина, апологетом власти которой он сам в последнее время является, активно возрождает на своей территории идейные основы фашизма, поощряя радикальных националистов на том основании, что они являются "абсолютными патриотами". Так назвал недавно боевиков "Правого сектора" генеральный военный прокурор Украины, о чем писала ранее Правда. Ру.

Напомним, движущей идеей Евромайдана была этническая вражда по отношению к русским - "москалей на ножи", кричала собравшаяся в центре Киева толпа.

А недавно дожившие до наших дней боевики УПА получили на Украине официальный статус "борцов за независимость", Бандера и Шухевич — звание национальных героев.

Сам Андрей Макаревич изначально придерживается активной антироссийской позиции — он, в частности, не постеснялся дать концерт в Славянске, захваченном ВСУ, для украинских солдат и офицеров. Это произошло в самый разгар кровопролития на Донбассе, когда украинские силовики буквально ровняли с землей населенные пункты с проживающим там русскоязычным населением.

Данным поступок Макаревича вызвал большое общественное возмущение в России — в Госдуме даже предложили лишить артиста всех присужденных ему ранее государственных наград, а одно из его выступлений даже было сорвано активистом "Другой России" как знак протеста против антироссийской позиции музыканта. Кроме поездки в Славянск, Макаревич также отличился рядом оскорбительных реплик в адрес России и россиян, назвав 84% последних "опухолью крымнаш". Все это привело к бойкоту выступлений артиста со стороны зрителей, многие концерты Макаревича стали срываться, что толкнуло его на съемку в политической рекламе — певец стал "лицом" партии "Наш дом — Израиль" в начале 2015 года.

Читайте также:

Макаревич снялся в ролике "Наш дом — Израиль". Безденежье или зов Родины?

В полку гламурных бандеровцев прибыло

Макаревич продолжает страдать русофобией. Теперь в Белоруссии

"На страну у поэта, по-моему, зуб"… Макаревичу ответил сенатор из Севастополя

Читайте последние новости Pravda.Ru на сегодня

Темы ссср госдума правопреемница михаил емельянов конституционный суд константин арановский
Актуальная аналитика
Формула небес
Всегда открытое людям сердце - Гороскоп дня
Общество
Новосибирский агитпоезд научит единству и духовности
Новости спорта
Простые совету по спортивному питанию
ЭПИДЕМИЯ КОРОНАВИРУСА
Новости Все >
В России могут отменить призыв в армию
В России по-новому стали красть персональные данные
На Лаго-Наки может появиться горный кластер
Пугачева призналась, что делала пластические операции
Депутат ГД раскритиковал судью Конституционного суда
Братья Бё ответили на критику российских болельщиков
Правительство поддержит финансово проблемные регионы
В Human Rights Watch подвергли критике поправки в Конституцию РФ
Жители Якутска проверились на опасные болезни
Протоиерея Смирнова могут привлечь к ответственности
Последние материалы
В России по-новому стали красть персональные данные
На Лаго-Наки может появиться горный кластер
Пугачева призналась, что делала пластические операции
Депутат ГД раскритиковал судью Конституционного суда
Братья Бё ответили на критику российских болельщиков
Правительство поддержит финансово проблемные регионы
В Human Rights Watch подвергли критике поправки в Конституцию РФ
Жители Якутска проверились на опасные болезни
Протоиерея Смирнова могут привлечь к ответственности
Роскомнадзор ограничил доступ к двум сайтам с базами данных россиян
Популярное
Шоу-бизнес
Младший сын Марии Кожевниковой находится в критическом состоянии

2-летний сын Марии Кожевниковой находится в больнице в критическом состоянии. Его организм не выдержал борьбы с ветрянкой.

Младший сын Марии Кожевниковой находится в критическом состоянии
Рядом с Иерусалимом найден храм, который противоречит Библии
Прошлое
Рядом с Иерусалимом найден храм, который противоречит Библии
Мир. Новости мира
Обидевшийся Лукашенко начал зачистку медиаполя страны от всего русского
Новости полиции и криминала
Чистка рядов силовиков началась в Тюмени после скандальной вечеринки
Соломон Соловьев Всегда открытое людям сердце - Гороскоп дня Соломон Соловьев Василий Амирджанов Новосибирский агитпоезд научит единству и духовности Василий Амирджанов Любовь Степушова Может ли Россия запретить въезд русофобу Моравецкому Любовь Степушова
Комментарии
Виктория Бекхэм, Елена Белова и другие: 7 самых красивых жен спортсменов
Мишустин поручил кабмину выезжать в регионы для анализа проблем
Депутаты Бундестага потребовали прекратить оскорблять народ-победитель
Хайповое высказывание представителя РПЦ возмутило общественность
Рядом с Иерусалимом найден храм, который противоречит Библии
Шнуров написал стих протоиерею Смирнову
Глава ЦИК "прикинула" расходы на голосование по поправкам в Конституцию
РПЦ приравняла гражданских жен к "бесплатным проституткам"
РПЦ приравняла гражданских жен к "бесплатным проституткам"
РПЦ приравняла гражданских жен к "бесплатным проституткам"
Зеленский рассказал, что для него война в Донбассе закончена
Зеленский рассказал, что для него война в Донбассе закончена
Судья КС заявил, что Россию не нужно считать правопреемницей СССР
Водонаева отказалась от участия в ток-шоу из-за скандала
Песков объяснил поведение Лукашенко
Эксперты назвали регионы РФ с лучшим качеством жизни
Водонаева отказалась от участия в ток-шоу из-за скандала
Хрущев построил водохранилище, пусть за это Россия платит ущерб
Хайповое высказывание представителя РПЦ возмутило общественность
Хрущев построил водохранилище, пусть за это Россия платит ущерб
Хрущев построил водохранилище, пусть за это Россия платит ущерб
О проекте Обратная связь Реклама Мы в соцсетях
Промокоды Навигатор Апартаменты в Болгарии
Антиопечатка

Copyright © 1999-2020, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Использование материалов сайта (распространение, воспроизведение, передача, перевод, переработка и др.) допускается только с письменного разрешения редакции. Мнения и взгляды авторов не всегда совпадают с точкой зрения редакции.

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: home@pravda.ru
Телефон: +7 (499) 641-41-69

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ