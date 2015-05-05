Депутат ГД раскритиковал судью Конституционного суда

Первый зампред комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Михаил Емельянов ответил судье Конституционного суда Константину Арановскому, который ранее призвал не считать Россию правопреемницей СССР, а также назвал Советский Союз "незаконно созданным государством".

Макаревич снялся в украинском ролике, обвинив СССР

"Очень странное заявление от человека, который занимает довольно серьёзное положение в системе государственной власти, и от юриста. Правопреемство не касается преемственности политического режима, это касается совсем других вещей. И путать правопреемство и политический режим совершенно недопустимо, это азбука юриспруденции", - пояснил Емельянов.

Напомним, "Правда.Ру" рассказывала о видеоролике, в котором Андрей Макаревич раскритиковал СССР и Германию.

В канун Дня памяти и примирения, назначенного на Украине 8 мая, украинские телеканалы крутят ролик, в котором снялся Андрей Макаревич. Певец призывает людей не забывать о тех предпосылках, которые привели в свое время к началу Второй мировой войны.

По словам музыканта, самая масштабная война в истории человечества началась по той причине, что большинство политических лидеров того периода были не способны понять всю серьезность угрозы, исходящей от нацистской Германии.

Эта легкомысленность мирового сообщества позволила Гитлеру понять, что ему все сойдет с рук: и нападение на Чехословакию в 1938 году, и раздел Польши, осуществленный вместе со Сталиным в 1939 году — как заявил Макаревич, "Сталин и Гитлер раздербанили Польшу". Мир не понял, какая именно угроза надвигается на него в лице нацистской Германии, и эта недальновидность привела к гибели 54 миллионов людей по всему миру. "Мы не имеем права забывать об этом. Чтобы помнили", — такими словами завершается ролик.

При этом, музыкант не молчит о том, что именно Украина, апологетом власти которой он сам в последнее время является, активно возрождает на своей территории идейные основы фашизма, поощряя радикальных националистов на том основании, что они являются "абсолютными патриотами". Так назвал недавно боевиков "Правого сектора" генеральный военный прокурор Украины, о чем писала ранее Правда. Ру.

Напомним, движущей идеей Евромайдана была этническая вражда по отношению к русским - "москалей на ножи", кричала собравшаяся в центре Киева толпа.

А недавно дожившие до наших дней боевики УПА получили на Украине официальный статус "борцов за независимость", Бандера и Шухевич — звание национальных героев.

Сам Андрей Макаревич изначально придерживается активной антироссийской позиции — он, в частности, не постеснялся дать концерт в Славянске, захваченном ВСУ, для украинских солдат и офицеров. Это произошло в самый разгар кровопролития на Донбассе, когда украинские силовики буквально ровняли с землей населенные пункты с проживающим там русскоязычным населением.

Данным поступок Макаревича вызвал большое общественное возмущение в России — в Госдуме даже предложили лишить артиста всех присужденных ему ранее государственных наград, а одно из его выступлений даже было сорвано активистом "Другой России" как знак протеста против антироссийской позиции музыканта. Кроме поездки в Славянск, Макаревич также отличился рядом оскорбительных реплик в адрес России и россиян, назвав 84% последних "опухолью крымнаш". Все это привело к бойкоту выступлений артиста со стороны зрителей, многие концерты Макаревича стали срываться, что толкнуло его на съемку в политической рекламе — певец стал "лицом" партии "Наш дом — Израиль" в начале 2015 года.

Читайте также:

Макаревич снялся в ролике "Наш дом — Израиль". Безденежье или зов Родины?

В полку гламурных бандеровцев прибыло

Макаревич продолжает страдать русофобией. Теперь в Белоруссии

"На страну у поэта, по-моему, зуб"… Макаревичу ответил сенатор из Севастополя

Читайте последние новости Pravda.Ru на сегодня