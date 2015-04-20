Алиса Фрейндлих заявила, что получает "нормальную пенсию"

Народная артистка СССР Алиса Фрейндлих рассказала о своей пенсии. По ее словам, она получает "нормальную" пенсию. Пенсионные выплаты артистки "идут на книжку", а затем "на отпуск".

"У меня нормальная пенсия, нормальная. Я блокадница, поэтому у меня пенсия большая. Я еще почетный гражданин, поэтому она удваивается", - пояснила Фрейндлих.

Напомним, "Правда.Ру" рассказывала о том, что Дмитрий Медведев награждал Алису Френйдлих специальным призом "За вклад в кинематограф".

IX Международный кинофестиваль им. Андрея Тарковского "Зеркало" пройдет в Ивановской области с 9 по 14 июня. На открытии форума в городе Плесе специальный приз "За вклад в кинематограф" будет вручен народной артистке Советского Союза Алисе Фрейндлих. Об этом стало известно на первой пресс-конференции девятого кинофорума.

Жюри основного конкурса IX Международного кинофестиваля им. Андрея Тарковского "Зеркало" возглавит французский писатель, сценарист, кинорежиссер Эммануэль Каррер. В состав жюри также войдут режиссеры Александр Сокуров и Фридрик Тор Фридрикссон, актриса Мария Миронова, поэт Илья Кутик.

В основном конкурсе "Зеркала" за право обладания Гран-призом будут соревноваться киноленты из России, Аргентины, Румынии, Индии, Китая и других стран.

Организаторы обещают, что в этом году фестиваль значительно расширит свой состав и присутствие в регионе. В его рамках помимо привычных мероприятий пройдёт научная конференция, у фестиваля появится своя газета, на церемонии закрытия впервые будет вручаться приз молодых кинокритиков "Голос".

Напомним, МКФ "Зеркало" было учреждено в 2007 году в честь 75-летия со дня рождения Андрея Тарковского правительством Ивановской области при поддержке Администрации Президента РФ, Государственной Думы РФ, Министерства культуры Российской Федерации, Правительства Москвы и Союза кинематографистов России. С 2010 года президентом кинофорума является режиссёр Павел Лунгин. В программу фестиваля входят Международный конкурс игровых фильмов, спецпоказы, ретроспективы, анимационные фильмы, студенческое кино и другие.