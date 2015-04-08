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Источник Правда.Ру

Цензура от Facebook: за что блокировались аккаунты 9 мая

Общество » Соцсети » FB

9 мая Facebook "отметил" массовыми блокировками пользователей, разместивших у себя легендарный снимок военкора ТАСС Евгения Халдея "Знамя Победы над Рейхстагом".

Чуть позже администрация соцсети принесла извинения, назвав удаление контента "ошибкой автоматизированных инструментов выявления нарушений".

Соцсеть принесла извинения пользователям "за любые возникшие в связи с этим неудобства", объяснив, что из-за пандемии временно отправлены домой команды, которые занимаются проверкой контента.

Однако пользователи обратили внимание, что "техсбой" также коснулся видеокадров, на которых президент России Владимир Путин 9 мая возлагает цветы к Могиле Неизвестного Солдата.

Это видео скрыто с мотивировкой: "Может быть сценой насилия".

К слову, это уже далеко не первый раз, когда администрация "Фейсбука" попадается на откровенной цензуре.

Например, в 2015 году она "модерировала" аккаунты священников.

Вот что тогда писала "Правда.Ру".

Facebook выступил против церкви, забанив аккаунты священников

Администрацию социальной сети facebook уличили в нарушении прав священнослужителей, которым американская корпорация запретила указывать на личных страницах свой сан.

В начале апреля аккаунты многих священников, отметивших на страницах свой сан, например, "иерей" или "диакон" были заморожены до приведения имени пользователя к "единому стандарту", хотя по правилам Сети обязательным условием является лишь подлинность имени пользователя.

Отмечается, что такой дискриминации ранее подверглись и зарубежные религиозные деятели — от католических и протестантских священников фейсбук потребовал убрать название их сана — "отец", "падре" и т.п. — блокировка аккаунтов священников началась в январе 2015 года.

Священнослужители РПЦ возмущены требованием Facebook.

Сегодня все мои френды столкнулись с тем, что мой аккаунт был заблокирован, а система сообщила мне, что причина бана заключается в моем имени. А именно: администрации не понравилась религиозная приставка к моему имени — "иерей", пишет, к примеру, священник Святослав Шевченко.

Некоторые священники столкнулись с тем, что администрация сайта удалила всю их переписку как "оскорбительную", хотя что может содержаться оскорбительного в переписке настоятеля храма?

Эту атаку на священников со стороны "Фейсбука" относят на счет личных убеждений главы корпорации Марка Цукерберга, который является атеистом.

Зато "прогрессивные" ценности руководство соцсети не забывает отстаивать: к примеру, в ряде стран пользователи Сети могут установить статус "в однополом браке", об этом сообщала ранее "Правда.Ру", так как Сеть добавила соответствующую иконку. Первым, кто воспользовался новой опцией, стал один из основателей соцсети — Крис Хьюз.

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Темы 9 мая facebook соцсеть блокировка путин возлагает цветы знамя победы над рейхстагом
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