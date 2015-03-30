В связи с пандемией коронавируса традиционное народное шествие 9 мая пройдет в виде трансляции на более чем 200 медиаэкранах Москвы, online-кинотеатре OKKO и на портале "Бессмертного полка России".
"На данный момент создается единая база данных, из которой автоматически сформируется видеоряд из фотографий участников Великой Отечественной войны и их родственников с символикой акции. Заполнить соответствующую форму можно на сайте одной из партнёрских площадок:
- сайте "Бессмертного полка России";
- сайте проекта "Банк Памяти";
- через мини-сервисы Mail. ru в приложениях "ВКонтакте" и "Одноклассники", — сообщает пресс-служба движения "Волонтёры Победы".
В России уже стартовало обучение волонтеров акции "Бессмертный полк — онлайн", рассказала руководитель движения Ольга Амельченкова.
"Активисты из разных регионов России узнали, как работать с интернет-порталом "Банк памяти"", - отметила она.
27 апреля "Бессмертный полк России" начал сбор данных о фронтовиках и ветеранах для виртуального шествия.
В качестве дополнительного формата акции "Бессмертный полк" было предложено:
Всемирный координационный совет российских соотечественников за рубежом подготовит онлайн-акцию "Бессмертный полк — без границ!"
К слову, напомним, впервые "Бессмертный полк" прошел по брусчатке Красной площади в 2015 году.
В патриотической акции "Бессмертный полк" 9 мая примут участие более 150 тысяч детей, внуков, правнуков и родственников солдат Великой Отечественной войны. Об этом в понедельник на пресс-конференции в Москве заявили организаторы акции.
По словам координатора региональной патриотической общественной организации "Бессмертный полк — Москва" Николая Земцова, они обратились к президенту России Владимиру Путину разрешить проведение шествия в этом году по Тверской улице и Красной площади в День Победы, 9 мая.
"Мы обратились с письмом к президенту РФ Владимиру Путину с просьбой разрешить народной части парада Победы, именно так мы называем нашу акцию, пройти через Тверскую улицу и Красную площадь. У нас есть надежда, что это письмо будет поддержано", — сказал Земцов.
Он подчеркнул, что согласование мероприятия идет на всех уровнях — в министерстве обороны, правительстве Москвы и правительстве России.
По его словам, к участию в акции приглашены представители политических партий, активное участие в подготовке мероприятий принимают Общественная палата РФ и Общероссийский народный фронт.
Николай Земцов заявил, что акция, которая пройдет как в городах РФ, так и за рубежом, поможет объединить "друзей России" в разных странах, сообщает ТАСС.
"В непростой внешнеполитической ситуации, когда наши партнеры в Европе и США пытаются переписать историю, эта акция как нельзя кстати", — подчеркнул секретарь Общественной палаты РФ и сопредседатель центрального штаба Общероссийского народного фронта (ОНФ) Александр Бречалов.
Он рассказал, что ранее Общественная палата запустила акцию "Мы не были на той войне", в ходе которой участники собирают и оцифровывают фотографии родственников, участвовавших в Великой отечественной войне.
"Мы будем обсуждать, чтобы те, кто участвовал в этой акции, тоже приняли участие в параде ("Бессмертного полка")", — сообщил Бречалов.
Сопредседатель Центрального штаба ОНФ Станислав Говорухин выразил поддержку данной инициативы.
"Я думаю, многие из нас сами с удовольствием примут участие в акции. Мы будем просить нашего лидера поддержать эту гражданскую инициативу, по-моему, она прекрасна", — цитирует его "Интерфакс".
Акция "Бессмертный полк" впервые была проведена в Томске в 2012 году. В следующем году она прошла уже в 120 городах, а в 2014-м — в 500 городах семи государств. В прошлом году в акции приняли участие более полумиллиона человек. В этом году акцию планируется провести более чем в 600 городах России и мира, в том числе в Берлине.
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