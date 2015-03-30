9 мая "Бессмертный полк" промарширует по России

В связи с пандемией коронавируса традиционное народное шествие 9 мая пройдет в виде трансляции на более чем 200 медиаэкранах Москвы, online-кинотеатре OKKO и на портале "Бессмертного полка России".

"На данный момент создается единая база данных, из которой автоматически сформируется видеоряд из фотографий участников Великой Отечественной войны и их родственников с символикой акции. Заполнить соответствующую форму можно на сайте одной из партнёрских площадок: сайте "Бессмертного полка России";

сайте проекта "Банк Памяти";

через мини-сервисы Mail. ru в приложениях "ВКонтакте" и "Одноклассники", — сообщает пресс-служба движения "Волонтёры Победы".

Подготовка к акции идет полным ходом

В России уже стартовало обучение волонтеров акции "Бессмертный полк — онлайн", рассказала руководитель движения Ольга Амельченкова.

"Активисты из разных регионов России узнали, как работать с интернет-порталом "Банк памяти"", - отметила она.

27 апреля "Бессмертный полк России" начал сбор данных о фронтовиках и ветеранах для виртуального шествия.

Ранее организаторы шествия предложили россиянам несколько вариантов участия в акции 9 мая

В качестве дополнительного формата акции "Бессмертный полк" было предложено:

размещать фотографии воевавших родственников на заднем стекле автомобиля;

портреты фронтовиков предложили разместить в окнах домов.

Международная общественность окажет "Бессмертному полку" всестороннюю поддержку

Всемирный координационный совет российских соотечественников за рубежом подготовит онлайн-акцию "Бессмертный полк — без границ!"

К слову, напомним, впервые "Бессмертный полк" прошел по брусчатке Красной площади в 2015 году.

Вот что рассказывала тогда "Правда.Ру"

Акция "Бессмертный полк" может пройти на Красной площади

В патриотической акции "Бессмертный полк" 9 мая примут участие более 150 тысяч детей, внуков, правнуков и родственников солдат Великой Отечественной войны. Об этом в понедельник на пресс-конференции в Москве заявили организаторы акции.

По словам координатора региональной патриотической общественной организации "Бессмертный полк — Москва" Николая Земцова, они обратились к президенту России Владимиру Путину разрешить проведение шествия в этом году по Тверской улице и Красной площади в День Победы, 9 мая.

"Мы обратились с письмом к президенту РФ Владимиру Путину с просьбой разрешить народной части парада Победы, именно так мы называем нашу акцию, пройти через Тверскую улицу и Красную площадь. У нас есть надежда, что это письмо будет поддержано", — сказал Земцов.

Он подчеркнул, что согласование мероприятия идет на всех уровнях — в министерстве обороны, правительстве Москвы и правительстве России.

По его словам, к участию в акции приглашены представители политических партий, активное участие в подготовке мероприятий принимают Общественная палата РФ и Общероссийский народный фронт.

Николай Земцов заявил, что акция, которая пройдет как в городах РФ, так и за рубежом, поможет объединить "друзей России" в разных странах, сообщает ТАСС.

"В непростой внешнеполитической ситуации, когда наши партнеры в Европе и США пытаются переписать историю, эта акция как нельзя кстати", — подчеркнул секретарь Общественной палаты РФ и сопредседатель центрального штаба Общероссийского народного фронта (ОНФ) Александр Бречалов.

Он рассказал, что ранее Общественная палата запустила акцию "Мы не были на той войне", в ходе которой участники собирают и оцифровывают фотографии родственников, участвовавших в Великой отечественной войне.

"Мы будем обсуждать, чтобы те, кто участвовал в этой акции, тоже приняли участие в параде ("Бессмертного полка")", — сообщил Бречалов.

Сопредседатель Центрального штаба ОНФ Станислав Говорухин выразил поддержку данной инициативы.

"Я думаю, многие из нас сами с удовольствием примут участие в акции. Мы будем просить нашего лидера поддержать эту гражданскую инициативу, по-моему, она прекрасна", — цитирует его "Интерфакс".

Акция "Бессмертный полк" впервые была проведена в Томске в 2012 году. В следующем году она прошла уже в 120 городах, а в 2014-м — в 500 городах семи государств. В прошлом году в акции приняли участие более полумиллиона человек. В этом году акцию планируется провести более чем в 600 городах России и мира, в том числе в Берлине.