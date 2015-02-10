В Гидрометцентре спрогнозировали резкое похолодание в марте

Научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд предположил, что в марте на европейской части России возможно резкое падение температуры. По его словам, температура может опуститься до минус семи-десяти градусов.

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"По всем расчетам мы прогнозируем, что в марте с большой вероятностью будет понижение до 7-10 градусов", - пояснил Вильфанд.

Представитель Гидрометцентра отметил, что март является зимним месяцем, поэтому падение температуры является нормальным явлением.

Напомним, "Правда.Ру" рассказывала о похолодании в Москве.

10 февраля в Москве ожидается переменная облачность, без осадков. По данным метеослужбы, сохранятся условия для образования гололедицы, наледи и сосулек.

В Москве воздух остынет до минус 6 - минус 8 градусов, по области будет от 6 до 11 мороза. Ветер западный 2-7 м/с.

Ночью местами пройдет небольшой снег, на дорогах возможна гололедица. В столице столбики термометров покажут 6-8 ниже нуля, в Подмосковье будет 6-11 мороза. Ветер западный 5-10 м/с.

Завтра, как ожидается, резко потеплеет - в столице будет около нуля, по области - от минус 4 до плюс 1 градуса. При переменной облачности местами пройдёт небольшой снег, на дорогах будет скользко.

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