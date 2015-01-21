Вторая волна коронавируса принесет подорожание продуктов. На треть

В случае второй волны коронавируса стоимость продуктов питания в стране может увеличиться от 5% до 30%.

Такой прогноз сделала доцент кафедры Финансов и цен РЭУ им. Г. В.Плеханова Мария Долгова.

Эксперт отметила, что цены повышаются из-за дополнительных затрат производителей и издержек торговли, возросших из-за повышенный санитарных требований в период пандемии.

"Если вторая волна коронавируса будет, то возникнут новые разрывы существующих логистических цепочек, усугубятся проблемы малого и среднего бизнеса, возрастут дополнительные издержки торговли, связанные с соблюдением обязательных карантинных мер, развитием доставки товаров населению. В этом случае рост цен на отдельные продовольственные товары может достигать гораздо больших значений — от 5 до 30%", — рассказала Долгова "Московскому комсомольцу".

Доцент РЭУ предположила, что если пандемия пойдет на спад, то продукты подорожают в цене в среднем на 10%.

Рост цен она связывает с падением курса рубля, подорожанием бензина, а также повышением тарифов ЖКХ в один этап, а не в два.

Долгова отметила, что по сравнению с декабрем 2019 года в РФ продукты подорожали на 5,2%, в 27 странах ЕС — на 2,9%. По ее словам, эта динамика свидетельствует о более медленных темпах восстановления российской экономики.

Вообще продукты в России дорожают "в ответ" абсолютно на всё, что бы ни случилось. А поскольку наша жизнь на события богата, то к росту цен россияне уже как-то попривыкли.

И совет экономисты дают все тот же, что и несколько лет назад. Какой?

Об этом ранее писала "Правда.Ру"

Продукты не по карману? Жалуйтесь!

Подорожание продуктов в России уже начинает беспокоить население. О причинах говорили много — курс доллара, цены на нефть, санкции. Эксперты предсказывают рост продовольственной инфляции и в 2015 году. Какие меры может принять правительство?

И что делать простым гражданам, если они посчитают, что цены на какие-то продукты выросли необоснованно?

Куда жаловаться на необоснованный рост цен на продукты

Прежде чем писать материал на эту тему, автор этих строк решил попытать сначала не федеральных экспертов, а собственную жену — ведь именно она, как и в значительном числе простых российских семей, "министр финансов, продовольствия и кухни". Она и по магазинам ходит, а значит, в курсе роста цен на продукты. И она начала перечислять.

И понял я тут самолично, что одно перечисление подорожавшей провизии займет гигабайты… Тем мужчинам, которые по магазинам сами не ходят, повторять эксперимент не рекомендую. У кого нервы слабые, могут не выдержать.

Конечно, вице-премьер Аркадий Дворкович накануне сообщил прессе, что правительство будет разбираться с каждым конкретным примером роста цен на продовольствие… Но кому все-таки жаловаться, если нервы не выдержат глядеть на обалденные ценники в продмагах?

"В любом случае, в первую очередь надо обращаться в ФАС и органы прокуратуры, только они могут инициировать проверку тех сетей, где продукты выросли, — рассказал в интервью Pravda. Ru руководитель департамента торговли и услуг города Москвы Алексей Немерюк. — При этом понятно, что потребительская корзина уже многих москвичей изменилась. Во-первых, исчезли из оборота те товары, которые попали под санкции.

Ну, а с другой стороны, те группы населения, которые не могут себе позволить импортное, перешли на более дешевые продукты. Хотя понятно, что никто не сможет заменить тот же самый сахар… Если он стоит 60 рублей, вместо 30, то само собой вы его будете покупать именно по этой цене. А правительство исключительно должно сейчас думать о том, как и каким образом вводить норму закона о торговле, где прописано, если в течение 30 дней цена на какой-то продукт выросла более, чем на 30 процентов, соответственно, вводятся уже какие-то административные меры!"

И здесь, по мнению эксперта, действительно надо изначально смотреть всю цепочку от производителя, переработчика, оптовика и риелтора — на каком этапе происходит спекуляция товаром, если таковая имеет место быть. "По большинству случаев, которые мы разбирали, к сожалению, это больше спекулятивные настроения и ожидания, которые влекут за собой увеличение цены, — добавил Алексей Немерюк. — И любой производитель прекрасно понимает, что он может продать этот товар внутри страны, но по той цене, в принципе, с нормальной рентабельностью, которая и была, но, может быть, чуть подороже, а можно продать и за рубеж, выручив за продажу товара валюту, и соответственно, получит там на 100 процентов больше. Вот с такими случаями действительно имеет смысл разбираться".

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В деле защиты прав покупателей надо быть жестче

Есть точки зрения и более, так сказать, жесткие и непримиримые. Хотя смысл таких "непримиримых" мнений уважаемых и авторитетных экспертов, наверное, все равно такой же — правду в вопросах борьбы с повышением цен на продовольствие в России найти все-таки можно, надо просто, как минимум, не сидеть сложа руки и обсуждать эти темы не на своих кухнях с мужьями-женами-тещами, а в судах, контролирующих органах или в муниципальных администрациях.

"Гражданам РФ надо обращаться в органы исполнительной власти нашей страны и городов, — считает гендиректор Национального фонда защиты потребителей, академик РАЕН Александр Калинин. — В Москве, например, есть министерство и ведомство, которое этим занимается, есть мэрия. В мэрии есть департамент потребительского рынка и услуг, где работают разумные, грамотные, энергичные люди.

Потому что, по закреплению обязанностей между федеральным центром и регионами, формирование потребительского рынка и повседневный контроль за рынком является компетенцией региональных властей. То есть, правительства Москвы, Московской области, Забайкальского края, Архангельской области и так далее. Надо обращаться в органы исполнительной власти и в контрольные органы.

Есть антимонопольные управления, есть МВД, там есть управление по борьбе с экономическими преступлениями, есть прокуратура, которая надзирает за их деятельностью, за деятельностью государственных органов, есть в конечном счете и Роспотребнадзор, который наконец-то возвратил себе функции внезапности проверок.

У нас не было внезапных проверок, они были отменены господином Медведевым в свое время, его командой. У нас тогда процветало, и сейчас процветает фраза, которая звучит дословно так: прекратите кошмарить бизнес, то есть, кошмарить можно только потребителя — повышать цены, торговать некачественно, фальсифицированной, опасной продукцией, с истекшими сроками годности. Это можно делать, а кошмарить бизнес нельзя. Кошмарить можно только население нашей страны, потребителей — так получается? Я противник такой позиции".

По мнению академика Калинина, мы должны все-таки как-то ровно учитывать интересы и населения страны, и бизнеса. Если у нас представителей в Госдуму, в Совет Федерации и так далее избирали бизнесмены, тогда нам надо прекратить кошмарить в первую очередь бизнес… А если их избирали жители РФ, наши простые граждане и потребители, наверное, все-таки в первую очередь надо позаботится об их интересах!

"Может я не прав, может слишком "как тот кулик свое болото" пытаюсь защитить, но мне кажется, что я защищаю права и законные интересы потребителей, а они сейчас нарушаются. Нарушаются и политическими методами, которые сейчас мы видим, и экономическими, и социальными методами, информационно-просветительскими методами, где нам объясняют, считая за дураков, что это все правильно. Как же правильно, как же можно объяснить, если яйцо было 55 рублей, а сейчас 105. Что ж тут правильного. Органы исполнительной власти и надзорные органы должны заниматься с каждым отдельным случаем и информировать потребителей!", — добавил Александр Калинин.

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Министры и депутаты: Будет тяжело, но не голодно

"Странам Евросоюза больно констатировать потерю нашего агропродовольственного рынка, и сейчас такие серьезные игроки, как, например, Германия и Нидерланды, просят Россию ослабить продовольственное эмбарго", — рассказал накануне "Российской газете" министр сельского хозяйства РФ Николай Федоров.

"К сожалению, экономические стрессы — благоприятная среда для разведения спекулянтов, которые умело играют на настроениях людей и в итоге получают сверхдоходы. Мы со своей стороны делаем все, чтобы цены сельхозпроизводителей были адекватны ситуации в экономике.

Не люблю делать прогнозы, это опасно, но скажу, что с учетом мер государственной поддержки АПК, направленных на снижение рисков сельхозтоваропроизводителей, продовольственная инфляция в 2015 году может колебаться в пределах 10-15 процентов. Мне бы хотелось, чтобы эти параметры учитывали все игроки, в том числе те, кто работает на оптовом и розничном рынках", — приводит издание слова министра.

Собственно, видят непонятки с провиантом и депутаты, от которых зависит, объявлять борьбу с ценами на законодательном уровне или еще подождать чего-то. "Некоторые участники рынка взвинчивают цены, прикрываясь ситуацией в экономике! — вполне резонно заявил вице-спикер Госдумы Владимир Васильев. — Некоторые участники рынка пытаются в мутной воде половить рыбку, получить сверхприбыль".

И наши парламентарии уже поставили вопрос о "заморозке" цен на гречку, которая подорожала за несколько месяцев чуть ли не вдвое. Надо думать, и по другим продуктам тоже пройдутся.

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