Российский дипломат рассказал, чем занять себя на карантине

Первый секретарь Посольства России в Китае Константин Невежкин рассказал, чем можно себя занять во время изоляции в карантине, чтобы не заскучать. Ранее дипломат приминал участие в эвакуации российских граждан из Китая, где свирепствует эпидемия коронавируса.

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По словам Невежкина, даже в условиях карантина дипломаты продолжали работать.

"Мы писали и некоторые информационные бумаги, по указанию посла начали разрабатывать определённые рекомендации для департамента ситуационно-кризисного центра и для департамента безопасности", - пояснил дипломат.

Также Невежкин утверждает, что карантин - это хорошее время для отдыха и занятия творчеством. Он посоветовал смотреть фильмы, либо общаться с друзьями и родственниками.

"Не думаю, что карантин как-то сильно должен усложнить жизнь. Самое главное - не зацикливаться на этом, не строить трагедию", - добавил дипломат.

Напомним, ранее "Правда.Ру" рассказывала об обращении ведущих дипломатов мира к США.

Американские дипломаты призывают администрацию президента Обамы предпринять серьезные дипломатические усилия для урегулирования кризиса на Украине и искать общий язык с Россией.

"Кризис, возникший из-за Украины, почти заморозил официальные коммуникации между США и Россией", - пишут в статье, опубликованной в The International New York Times, бывшие послы США в СССР и России Джек Ф.Мэтлок-мл., Томас Р.Пикеринг и Джеймс Ф.Коллинз.

По их мнению, отношения между Москвой и Вашингтоном скатились до попыток обеих сторон давить друг на друга, действий по принципу "око за око", резких пропагандистских заявлений и неуклонного ослабления двустороннего сотрудничества правительств и обществ.

"Каждый из нас наблюдал, как дорого обходились раздоры в отношениях и в диалоге Вашингтона и Москвы", - напоминают они. В статье говорится, что единственный выход - креативная, дисциплинированная, серьезная, активная дипломатия по официальным и неофициальным каналам. Также может быть полезен диалог между экспертами и группами частных лиц.

По мнению экспертов, тот факт, что на Восточной Украине держится режим прекращения огня, необходимо использовать на 100%. "Нельзя допускать, чтобы этот потенциальный шанс был упущен. В данный момент лидерство США будет основополагающим", - пишут авторы. Они перечисляют условия потенциального прочного прекращения огня и заявляют: "Твердая и непоколебимая поддержка этих принципов Соединенными Штатами сыграет ключевую роль для успешного результата переговоров. Возобновление регулярного диалога Москвы и Вашингтона сыграет центральную роль для восстановления отношений".

Прибытие нового посла США в Москву дает шанс на улучшение коммуникаций и диалога, считают авторы."Санкции и дальнейшие попытки усилить политическое и военное давление, а также ставка на односторонние действия, которые не сопровождаются дипломатическими усилиями, практически гарантируют дальнейшие страдания украинского народа", - говорится в статье, которую опубликовала Инопресса.

Как напоминает Politonline, экс-директор по советским делам времен "Холодной войны", бывший сотрудник совета нацбезопасности США по СССР, посол США в Советском Союзе, "курирующем американские интересы при распаде Империи" Джек Мэтлок обвинил США в лицемерии и заявил, что их поведение на международной арене лишает их право критиковать Россию за ситуацию с Украиной и, тем более, угрожать РФ.

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