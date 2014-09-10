Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Фото Правда ТВ Промокоды
Источник Правда.Ру

Российский дипломат рассказал, чем занять себя на карантине

Общество

Первый секретарь Посольства России в Китае Константин Невежкин рассказал, чем можно себя занять во время изоляции в карантине, чтобы не заскучать. Ранее дипломат приминал участие в эвакуации российских граждан из Китая, где свирепствует эпидемия коронавируса.

Американская ПРО накроет "перезагрузку"?

По словам Невежкина, даже в условиях карантина дипломаты продолжали работать.

"Мы писали и некоторые информационные бумаги, по указанию посла начали разрабатывать определённые рекомендации для департамента ситуационно-кризисного центра и для департамента безопасности", - пояснил дипломат.

Также Невежкин утверждает, что карантин - это хорошее время для отдыха и занятия творчеством. Он посоветовал смотреть фильмы, либо общаться с друзьями и родственниками.

"Не думаю, что карантин как-то сильно должен усложнить жизнь. Самое главное - не зацикливаться на этом, не строить трагедию", - добавил дипломат.

Напомним, ранее "Правда.Ру" рассказывала об обращении ведущих дипломатов мира к США.

Американские дипломаты призывают администрацию президента Обамы предпринять серьезные дипломатические усилия для урегулирования кризиса на Украине и искать общий язык с Россией.

"Кризис, возникший из-за Украины, почти заморозил официальные коммуникации между США и Россией", - пишут в статье, опубликованной в The International New York Times, бывшие послы США в СССР и России Джек Ф.Мэтлок-мл., Томас Р.Пикеринг и Джеймс Ф.Коллинз.

По их мнению, отношения между Москвой и Вашингтоном скатились до попыток обеих сторон давить друг на друга, действий по принципу "око за око", резких пропагандистских заявлений и неуклонного ослабления двустороннего сотрудничества правительств и обществ.

"Каждый из нас наблюдал, как дорого обходились раздоры в отношениях и в диалоге Вашингтона и Москвы", - напоминают они. В статье говорится, что  единственный выход - креативная, дисциплинированная, серьезная, активная дипломатия по официальным и неофициальным каналам. Также может быть полезен диалог между экспертами и группами частных лиц.

По мнению экспертов, тот факт, что на Восточной Украине держится режим прекращения огня, необходимо использовать на 100%. "Нельзя допускать, чтобы этот потенциальный шанс был упущен. В данный момент лидерство США будет основополагающим", - пишут авторы. Они перечисляют условия потенциального прочного прекращения огня и заявляют: "Твердая и непоколебимая поддержка этих принципов Соединенными Штатами сыграет ключевую роль для успешного результата переговоров. Возобновление регулярного диалога Москвы и Вашингтона сыграет центральную роль для восстановления отношений".

Прибытие нового посла США в Москву дает шанс на улучшение коммуникаций и диалога, считают авторы."Санкции и дальнейшие попытки усилить политическое и военное давление, а также ставка на односторонние действия, которые не сопровождаются дипломатическими усилиями, практически гарантируют дальнейшие страдания украинского народа", - говорится в статье, которую опубликовала Инопресса.

Как напоминает Politonline, экс-директор по советским делам времен "Холодной войны", бывший сотрудник совета нацбезопасности США по СССР, посол США в Советском Союзе, "курирующем американские интересы при распаде Империи" Джек Мэтлок обвинил США в лицемерии и заявил, что их поведение на международной арене лишает их право критиковать Россию за ситуацию с Украиной и, тем более, угрожать РФ.

Читайте также:

Взаимодействие России и США не должно быть заложником событий на Украине - Пикеринг

Белоруссия сохранила "человечного человека"

Джон Теффт утвержден сенатом США в качестве посла в Россию

Читайте последние новости на сегодня, 10 сентября 2014 года

 

 

 

Темы отдых китай общение эпидемия карантин творчество посольство коронавирус константин невежкин
Новости Все >
Си Цзиньпин поблагодарил Билла Гейтса
Логинов может пропустить эстафету из-за обысков
Российский дипломат рассказал, чем занять себя на карантине
"В одних трусах смотрели": Логинов рассказал об обыске в своем номере
В Челябинске в массовой драке убит подросток
Перенесший инсульт Дибров пообещал Малышевой бросить курить
Стала известна причина обысков в номерах Логинова и Гараничева
Киркоров тратит на одежду более миллиона евро в год
Сандерс рекомендовал России "держаться подальше" от выборов в США
Губерниев: полицейские изъяли компьютер и телефон Логинова
Последние материалы
Минэкономразвития и минфин должны прийти к балансу
"В одних трусах смотрели": Логинов рассказал об обыске в своем номере
В Челябинске в массовой драке убит подросток
Перенесший инсульт Дибров пообещал Малышевой бросить курить
Стала известна причина обысков в номерах Логинова и Гараничева
Киркоров тратит на одежду более миллиона евро в год
Коронавирус обнажил колоссальную деградацию мирового сообщества
Сандерс рекомендовал России "держаться подальше" от выборов в США
Губерниев: полицейские изъяли компьютер и телефон Логинова
В номерах биатлонистов Логинова и Гараничева проходят обыски
Популярное
Ближний Восток
Багдасаров рассказал, готова ли Россия к войне с Турцией

Заигрывания с Турцией оказались для России провальными, но втянувшись в них, надо делать крупные ставки, иначе проиграем, считает востоковед Семен Багдасаров.

Багдасаров рассказал, готова ли Россия к войне с Турцией
Шипулин назвал виновных в неудачах сборной России по биатлону
Биатлон
Шипулин назвал виновных в неудачах сборной России по биатлону
Мир. Новости мира
Раймонд Паулс наносит удар экономике Латвии
Военные новости
Броневик США пытался столкнуть российский "Тигр" с дороги в Сирии
Соломон Соловьев Бесхребетность или воля? Загадка знака Рыбы - Гороскоп дня Соломон Соловьев Петр Фадеев "Эксперимент": штрафы за парковку у собственных дач Петр Фадеев Любовь Степушова Втянуться в конфликт в Сирии Турции не позволит ее экономика Любовь Степушова
Комментарии
Рынок труда: много начальников, мало рабочих и инженеров
"Орел" сложил крылья: варианты будущего России от западных знатоков
"Орел" сложил крылья: варианты будущего России от западных знатоков
"Орел" сложил крылья: варианты будущего России от западных знатоков
"Орел" сложил крылья: варианты будущего России от западных знатоков
Белорусский эксперт: Москва и Минск на грани "грандиозного конфликта"
"Орел" сложил крылья: варианты будущего России от западных знатоков
Белорусский эксперт: Москва и Минск на грани "грандиозного конфликта"
"Орел" сложил крылья: варианты будущего России от западных знатоков
Курс доллара взлетел из-за коронавируса
В МИДе предположили причины задержания русской переводчицы в Испании
Белоруссия между интеграцией, переворотом и ударом США
"Орел" сложил крылья: варианты будущего России от западных знатоков
Очередному дипломату отказали в визе США
"Орел" сложил крылья: варианты будущего России от западных знатоков
"Орел" сложил крылья: варианты будущего России от западных знатоков
"Орел" сложил крылья: варианты будущего России от западных знатоков
"Орел" сложил крылья: варианты будущего России от западных знатоков
"Орел" сложил крылья: варианты будущего России от западных знатоков
"Орел" сложил крылья: варианты будущего России от западных знатоков
Эксперт: Украина представляет большой интерес для Европы
О проекте Обратная связь Реклама Мы в соцсетях
Промокоды Навигатор Апартаменты в Болгарии
Антиопечатка

Copyright © 1999-2020, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Использование материалов сайта (распространение, воспроизведение, передача, перевод, переработка и др.) допускается только с письменного разрешения редакции. Мнения и взгляды авторов не всегда совпадают с точкой зрения редакции.

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: home@pravda.ru
Телефон: +7 (499) 641-41-69

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ