Получила дальнейшее развитие история со сбором подписей за выселение из съемной квартиры семьи с детьми, у которых онкологическое заболевание. Во вторник вечером стало известно, что семья покинула арендованное жилье.
Напомним, несколько дней назад стало известно, что в московской районе Коньково в одном из домов был организован сбор подписей жильцов, которые требовали выселить из квартиры семью с детьми, которые страдают онкологическими заболеваниями.
Было известно, что подписи под обращение поставили более четырех десятков человек. Которые, как выяснилось, считают, что рак — это инфекционное заболевание.
Жильцы дома уверены, что люди, страдающие такими заболеваниями, должны жить в специализированных гостиницах.
Большой общественный резонанс, вызванный этой историей, никоим образом не помог семье с больными детьми. Люди выехали из квартиры, и сейчас их пытаются разыскать активисты и сотрудники благотворительных организаций.
По данным телеканала "Москва 24" жильцы дома, подписавшие петицию, сожалеют о содеянном. А прокуратура начала проверку, подозревая в произошедшем дискриминацию.
Напомним, ранее московский уполномоченный по правам ребенка Евгений Бунимович не усмотрел нарушения законодательства в самом факте сбора подписей. По его словам, гражданин имеет на это право, если не нарушает действующего законодательства.
Он обратил внимание на моральную составляющую этой истории. И пообещал вмешаться, если больным детям будут мешать заселиться в арендованную квартиру.
Напомним, свое возмущение действиями жителей московского дома выражали и известные общественные деятели, и чиновники. Однако этого оказалось явно недостаточно, чтобы помочь семье с больными детьми выйти из этой ситуации, в которой они оказались не по своей воле, а только из-за невежества окружающих.
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