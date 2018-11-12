Россияне рассказали, как их обманывают врачи

Русскоязычные пользователи Twitter обсуждают истории столкновения с врачебной халатностью. Справоцированное твиттом пользователя "Водка и мельдоний" обсуждение уже набрало тысячи "лайков" и сотни ретвиттов.

В числе проблем отечественного здравоохранения пользователи называют желание врачей улучшить статистику по своей территории: "Умер отец, онкозаболевание, в свидетельстве о смерти "сердечная недостаточность". На вопрос, почему так, ответ: "Да, он страдал от онкозаболевания, но умер он оттого, что у него остановилось сердце" (пользователь Руслан Бельчиков).

Среди других уловок врачей называют выписку больных на выходной или отказ забирать больного на стационарное лечение — чтобы смерть наступила не на территории больницы, а дома. "У нас делают еще проще: человек умирает в больнице, родственники пишут расписку, что забрали его из больницы живым, и увозят труп хоронить" (пользователь Сергей Шаталов).

Наибольшее возмущение у российских пользователей вызывает крайняя неоперативность бригады "скорой помощи", ценой которой становилась человеческая жизнь. Таких историй под постом набралось особенно много. "Старая история: ДТП (чувак влетел в забор). Вызвали "скорую", ментов. До станции 10 км. Ехали 40 минут. Пусть лучше на месте помрёт, чем на борту или в больнице…" (пользователь Dub_dubom).

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