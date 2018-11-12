Жители города активно поддерживали инициативу назвать аэропорт в честь основателя группы "Гражданская оборона", один из них собственными силами организовал акцию "Добро пожаловать в международный аэропорт имени Егора Летова".
Однако в утвержденном советом экспертов списке финалистов конкурса фамилии Летова не оказалось. В него вошли герой Советского Союза генерал-лейтенант Дмитрий Карбышев, народный артист СССР Михаил Ульянов и советский ученый и авиаконструктор Андрей Туполев.
В финальный список не вошли также другие имена, в пользу которых активно высказывались пользователи соцсетей: музыканта Сергея Шнурова (Санкт-Петербург), футболистов Александра Анюкова (Самара), Рината Дасаева (Астрахань) и Льва Яшина (Москва, "Шереметьево").
По словам организаторов конкурса "Великие имена России", переименование аэропортов — мировой тренд, позволяющий отдать дань выдающимся людям страны, а также создать культурно-исторический имидж территории. В конкурсе участвуют 45 городов, голосование продлится до 25 ноября.
"Правда.Ру" также рассказывала об инициативе назвать аэропорт Екатеринбурга в честь бывшего губернатора города.
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