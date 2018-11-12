Учительница, унижавшая школьницу из-за порванной кофты, уволилась

Преподаватель русского языка и литературы в школе № 1 города Холмска Сахалинской области уволилась по собственному желанию, по словам главы районного управления образованием Татьяны Карнаух.

Ранее в соцсетях появилось видео, снятое одноклассником девочки. На нем учительница в присутствии класса называет ученицу "неадекватной", сомневается в адекватности ее родителей и даже в их существовании — все из-за дырочки на кофте. В завершении видеозаписи преподаватель осведомляется о том, "приемная ли" девочка. Все сопровождается смехом класса.

В результате разгоревшегося скандала учительница принесла свои публичные извинения. Педсовет школы и районное управление образования признали недопустимым подобное поведение, состоится совещание с руководителями всех муниципальных образовательных учреждений для предотвращения подобных эксцессов.

К сожалению, это не первый схожий случай в российских школах. Ранее "Правда.Ру" сообщала об унижениях школьника преподавателем из-за бедности его родителей. В Санкт-Петербурге учительница оскорбляла детей "бедняцкой" школы, а в Ярославле ее коллега написала на лбу ученика-инвалида "не готов", держать мальчика ей помогали его одноклассники.

Фото: официальный сайт Правительства России

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