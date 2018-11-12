Отдых в Турции станет россиянам не по карману?

Турция — самое популярное у россиян заграничное направление для отдыха. В этом году популярность этого курорта среди отечественных путешественников побила все рекорды.

В связи с этим российские туроператоры прогнозируют резкий скачок на отдых в Турции в следующем году. Так, утверждают они, путевки могут подорожать на 30-50 %. Чтобы сэкономить на летнем отдыхе, представители туристических фирм советуют россиянам как можно раньше бронировать путевки.

Также на стоимость путевок повлияют и ряд других факторов. Например, из-за постоянного колебания курсов валют серьезно подорожало авиационное топливо. Туроператорам теперь придется платить за перелет своих клиентов больше, поэтому, разумеется, им придется поднять и стоимость предоставляемых услуг.

Отмечается, что Турцию в этом году посетили на 25 % россиян больше, чем в году прошлом. Больше пяти миллионов жителей России посетили страну в 2018 году.

Ранее "Правда.Ру" писала о том, что турецкие средства массовой информации оценили систему воспитания в российских семьях. Так, например, авторы материала отметили, что зачастую главенствующую роль в воспитании ребенка в России играет женщина. Поэтому, отмечают турецкие СМИ, россияне могут оставаться детьми вплоть до 40 лет.

Читайте также:

Цены на отдых в Турции неприятно удивили россиян