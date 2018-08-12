В Крыму ответили на заявление Вайкуле о полуострове

Никто не расстроится из-за того, что Лайма Вайкуле не приедет в Крым. Об этом заявил депутат Госдумы от Крыма Руслан Бальбек, пишут РИА Новости.

Такие речи связаны со словами певицы, произнесенными в Одессе. Вайкуле заявила, что не отправилась бы на полуостров даже за очень большой гонорар. Продолжая мысль, певица поведала о нелюбви к СССР.

Бальбек отметил, что в "черные списки" никто Вайкуле не занесет, как грозил глава крымской общественной палаты Григорий Иоффе. Спикер подчеркнул, что творчество Вайкуле не вдохновляет жителей полуострова, поэтому для людей это не будет трагедией или потерей.

Также он прокомментировал утверждение, будто европейцам нельзя ездить в Крым. Бальбек подчеркнул, что жители Европы приезжают сюда большими группами, выступают, общаются с местными. Хотя, пояснил спикер, Вайкуле могла этого и не знать.

Не ждет Вайкуле и ушат грязи за столь публичное выражение нелюбви и неуважения к выбору жителей Крыма. Депутат подчеркнул, что в регионе давно поняли: есть друзья, а есть недруги полуострова. Существует и третья группа: ее члены ждут отмашки, чтобы начать действовать. "Видимо, Вайкуле еще команду не получила ни с одной, ни с другой стороны", — добавил депутат.

Стоит отметить, что существует "крымское досье", туда включаются люди, которые "открыто и воинственно" не признают выбор жителей полуострова на мартовском референдуме 2014 года. Занимается списком мониторинговая группа при ОП Крыма по контролю за соблюдением прав крымчан украинскими властями.

Ранее "Правда.Ру" писала, что во время ЧМ-2018 швейцарские и бразильские болельщики побывали в Крыму. Регион был из популярных у фанатов соревнований, отметил республиканский чиновник, отвечающий за туризм, Алексей Черняк. Он встретился с бразильцами и рассказал им о жизни на полуострове. По словам чиновника, иностранным гостям интересно, что это за земля, из-за которой столько лет кипят страсти.

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