Сенаторы хотят запретить слово "квест" за непатриотичность

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Члены комитета Совета Федерации и безопасности выступили против иностранных терминов при патриотической работе с молодежью в тех случаях, когда без них можно обойтись. Речь идет о таких словах, как, например, квест. Об этом сообщает ТАСС.

Дело в том, что во время слушаний по данной теме глава Росмолодежи Александр Бугаев рассказал о ряде проведенных мероприятий, в числе которых были квесты.

Термин вызвал негативную реакцию у зампредседателя комитета Мухарбека Дидигова, отметившего, что, видимо, речь идет о какой-то игре, однако лучше такие понятия не употреблять, так как они могут вызвать непонимание.

Между тем Бугаев уточнил, что названия были предложены партнерами ведомства из движения "Волонтеры победы", которые в свою очередь прислушивались к пожеланиям самих ребят. Он предложил на следующем крупном мероприятии, которое соберут волонтеры, доверить подрастающему поколению самим выбрать те названия, которые были бы им понятны и не носили бы в себе англоязычных названий.

"Если вы сегодня закладываете иностранный термин в тот продукт, который нам приносите, вы тем самым расписываетесь в несостоятельности", — обратилась к Бугаеву член верхней палаты Ольга Ковитиди.

Дидигов призвал не называть впредь всероссийскими и патриотичными мероприятия, если в их именовании есть подобные зарубежные слова.

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