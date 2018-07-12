Депутат по культуре назвала россиянок-дурнушек "страшными жабами"

Как ранее писала "Правда.Ру", Международная федерация футбола обратилась к телекомпаниям, ведущим трансляции матчей, с просьбой поменьше показывать привлекательных болельщиц. Чем эта просьба вызвана — не до конца понятно. ФИФА объяснила свою идею проведением антидискриминационной кампании. Первый заместитель председателя комитета Госдумы по культуре Елена Драпеко в эфире радиостанции "Говорит Москва" коснулась данной темы.

По мнению Елены Драпеко, проблема эта не стоит и выеденного яйца, и она не видит ни единой причины для того, чтобы Международная федерация футбола обращалась к телекомпаниям с подобными просьбами.

Драпеко назвала некрасивых женщин "страшными жабами". Случилось это следующим образом. В свете обращения ФИФА к телекомпаниям парламентарий вспомнила нашумевшую историю о красавице-болельщице Наталье Немчиновой, сыскавшей большую славу на просторах Российской Федерации. Как оказалось, девушка снимается в порно. Это вызвало большой общественный резонанс.

Елена Драпеко напомнила радиослушателям о запрете распространения порнографии в Российской Федерации и добавила, что, впрочем, нет ничего удивительного в том, что в видео откровенного характера снимаются симпатичные женщины, а не "страшные жабы".

Наверное, первый заместитель председателя комитета Госдумы по культуре никого обидеть не хотела. И, если подумать, ничего сверхъестественного она не сказала. Да вот только после таких высказываний становится чуть понятнее решение ФИФА, о котором упоминалось чуть выше. Оказывается, дискриминация подобного рода в какой-то степени и правда присутствует — раз подобного рода высказывания в прямом эфире себе позволяет высокопоставленный работник культуры.

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