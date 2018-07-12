Сотрудники в возрасте - это подарок, считают в Роструде

Подарком для экономики назвал сотрудников старшего возраста глава Роструда Всеволод Вуколов. Об этом сообщает ТАСС.

Фото: instagram.com/ biznester

Вуколов считает, что сейчас нужно определить, в каких отраслях пожилые работники будут эффективнее всего. Они могут стать важным ресурсом для развития экономики.

Глава Роструда также отметил, что оттягивать повышение пенсионного возраста больше нельзя. Раньше на одного пенсионера приходилось 3,7 людей работоспособного возраста. Сейчас этот показатель составляет 1,8 к одному. Кроме того, половина пенсионеров продолжают работать, несмотря на то, что они получают пособие.

"То, что правительство внесло сегодня и обсуждает этот вопрос (увеличения пенсионного возраста), это в какой-то степени подарок предпринимателям. На рынке труда остается достаточно большое количество населения, которое хочет продолжать работу. В связи с тем, что предприниматели получили такой подарок, мы надеемся на их ответственность", - цитирует Вуколова ТАСС.

"Сегодня возможность работы этой категории граждан есть. Необходимо просто понять и сделать определенный прогноз, какие профессии, в том числе в разрезе страны нужны, и, мне кажется, предприниматели нам здесь должны помочь в плане построения прогнозов, связанных с тем, кто сегодня будет нужен в первую очередь", - добавил глава Роструда.