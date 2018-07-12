Глава ОНК: судьи помогут вырваться эпидемии кори из тюрем на свободу

В московском СИЗО-2, известном в народе как "Бутырка", введен карантин до 26 июля, поскольку у одного из заключенных была обнаружена корь. Информацию об этом публикует информагентство "РИАМО" со ссылкой на слова представителя пресс-службы УФСИН России по Москве. Последний уточнил, что в учреждении приняты противоэпидемические меры, а заболевший содержится в больнице при СИЗО-1.
Сотрудник пресс-службы также рассказал, что в СИЗО-2 проведена стопроцентная иммунизация против кори личного состава и всех контактных лиц из числа подозреваемых и обвиняемых, организована вакцинация для вновь поступающих в СИЗО-2.
Однако, несмотря на то, что на словах ситуация кажется взятой под контроль, истине это соответствует далеко не в полной мере.
Председатель Общественной наблюдательной комиссии Москвы (ОНК) Вадим Горшенин, не понаслышке знакомый с предметом (вместе с коллегами он регулярно посещает исправительные учреждения, знает о существующих там проблемах и в рамках своих возможностей занимается их разрешением), рассказал об истинной причине эпидемии кори в московских следственных изоляторах.
По его словам, о том, что эта напасть началась еще в мае (в женском СИЗО-6), знают многие, немногие знают, почему ее не удалось остановить и почему люди, находящиеся в разных концах города, заболевают.
"Все очень просто, — говорит председатель ОНК Москвы. — УФСИН может запретить проводить следственные мероприятия следователям, но не может отказать судебной власти в препровождении заключенных на судебные заседания. Так, в автозаках рядом оказываются больные и здоровые. И эпидемия распространяется".
Вадим Горшенин напоминает, что идет она уже третий месяц, судьи о ней знают, "но у них есть план, который они должны выполнять. И они выполняют: жестоко и бесчеловечно. Заставляя страдать людей, вина которых еще не доказана в судебном же производстве".
"Уже, кажется, давно пора было бы завести дело, но закон не позволяет сделать это в отношении судей, которые могут оказаться очень даже и при чем, — считает Горшенин. — Пока это мало кого волнует, но эпидемия скоро пойдет в колонии, а оттуда может прийти и на волю. Судейская безалаберность тому способствует, кажется, вполне определенно…"
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