Антироссийские санкции повлияли на туалеты в Вашингтоне

Американские санкции против некоторых российских бизнесменов и компаний привели к сбою в поставках канализационных насосов в штаб-квартиру Национальной парковой службы США, которая подведомственна МВД Штатов.

Как передает издание Huffington Post, насосы в канализационной шахте исторического здания, которое расположено к востоку от Мемориала Джефферсона, вышли из строя в марте.

В связи с этим руководство Национальной парковой службы обратилась к дистрибьютору швейцарской компании Sulzer. Она специализируется, в том числе, на производстве насосов.

Однако фирма также оказалась под американскими санкциями из-за того, что контрольный пакет ее акций до недавнего времени принадлежал российской частной бизнес-группе "Ренова" Виктора Вексельберга.

Предприниматель был ранее включен в санкционный список американского министерства финансов и счета Sulzer в американских банках оказались заморожены.

В середине апреля "Ренова" завершила передачу Sulzer 5 млн акций этой компании, чтобы избежать перебоев в бизнесе компании из-за подпадания под санкции.

И лишь 13 апреля дистрибьютор смог начать поставки канализационного оборудования. Потому содрудникам Национальной парковой службы США приходилось пользоваться клозетами в соседних зданиях или переносными туалетами, установленными на улице.

6 апреля Америка объявила о введении санкций в отношении семи крупнейших российских предпринимателей, 17 госслужащих и руководителей госкорпораций, а также против 12 частных компаний и двух госструктур.