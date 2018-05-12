ОНК Москвы добивается медпомощи заключенным

Вчера в столице состоялась знаковая проверка женского СИЗО-6. В следственном изоляторе, помимо членов Общественной наблюдательной комиссии Москвы, включая председателя организации и главы медиахолдинга "Правда.Ру" Вадима Горшенина и ответственного секретаря ОНК Ивана Мельникова, побывал и генерал-майор, начальник управления ФСИН России по медико-санитарному обеспечению Александр Приклонский.

В ходе проверки представлялось необходимым выяснить, какова нынешняя ситуация с оказанием медицинской помощи подследственным. По инициативе прокурора все замечания, сделанные членами ОНК Москвы по этому поводу в СИЗО-6 с начала февраля, были изучены и вся возможная на тот момент помощь оказана.

По некоторым из них начальник МСЧ УФСИН Москвы Галина Тимчук еще до представления медицинских карточек дала пояснения и оказала поддержку в решении вопросов.

"Я увидел: наши представления рассматриваются, по ним предпринимаются необходимые действия", — констатировал Вадим Горшенин в ходе посещения СИЗО-6.

Глава медиахолдинга "Правда.Ру" сделал обращение к аудитории: "Если у кого-то из читателей есть какие-либо вопросы по оказанию медицинской помощи в СИЗО Москвы, — обращайтесь. Постараюсь их оперативно решить: руководители медсанчасти России и Москвы готовы оперативно откликаться на каждое из наших обращений".

В ходе прошедших дискуссий Александр Приклонский предложил встретиться руководству ОНК Москвы для решения насущных вопросов по оказанию медицинской помощи подследственным.

Занимаясь этой проблематикой подробно, некоторые насущные темы Вадим Валерьевич уже сформулировал.

— Пенитенциарная медицина должна быть максимально приближена к гражданской. В ней должны быть как гарантированная государством помощь, так и добровольное медицинское страхование: то есть человек, находящийся под следствием (не осужденный), имеет право на дополнительные медицинские обследования за свой счет.

— Во всех СИЗО Москвы должно быть введено правило: получающий медицинскую помощь гражданин должен собственноручно свидетельствовать, что она ему была оказана. Если такого доказательства нет, то у ОНК есть все полномочия для обращения в надзорные органы. Каждое обращение гражданина за медицинской помощью должно быть зафиксировано, по каждому из них должно быть свидетельство врача о проведенном приеме пациента и подпись пациента о прошедшем приеме.

— Содержание курящих и некурящих подследственных должно быть обеспечено раздельное. Иное содержание должно расцениваться как пытка для некурящих.

— Фонд обязательного медицинского страхования обязан финансово содействовать получению медицинской помощи подследственным. С точки зрения закона об ОМС ограничений для них никаких не устанавливается.

— МСЧ УФСИН Москвы должна быть включена в единую базу ведения медицинских карт пациентов Москвы. В данном случае, конечно, есть существенный нюанс: какова цена вопроса такого включения? Вадим Горшенин убежден, что она неважна: речь идет в первую очередь сейчас о москвичах, медкарты которых уже имеются в таких базах данных, и правительство Москвы должно обеспечить конституционное право на оказание медицинской помощи гражданам своего региона. (Сегодня родственникам подследственных приходится, обходя закон о защите персональных данных, добывать сведения о хронических заболеваниях подследственных, чтобы им вовремя была оказана необходимая медицинская помощь).

Первое заседание по обеспечению прав граждан на медицинское обеспечение состоится 22-23 мая. "Присылать свои комментарии можно на адрес onk@pravda.ru по поводу тех идей, которые я, на ваш взгляд, пропустил, но внедрение которых в пенитенциарную медицину необходимо", — отметил Вадим Горшенин. Каждое обращение будет тщательно изучено.

По словам председателя ОНК, при необходимости список требований ОНК Москвы на планируемом совещании будет дополнен и, если это будет полезно для общего дела, вынесен на обсуждение Минюста России, федеральных законодателей.