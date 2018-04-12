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Источник Правда.Ру

В России заработал реестр жуликов и воров

Общество

В реестре коррупционеров появились пять первых фамилий. В частности, это бывший младший инспектор Исправительной колонии № 1 Управления ФСИН по Тыве Николай Букин.

В России заработал реестр жуликов и воров. В России заработал реестр жуликов и воров

Его уволили "в связи с утратой доверия за совершение коррупционного правонарушения". У Букина, объясняется в реестре, был конфликт интересов (возникает, к примеру, когда должностное лицо несёт ответственность за госторги, а подряды получает его родственник).

В реестре есть ещё два бывших сотрудника ФСИН. Это бывший младший инспектор Исправительной колонии № 12 Управления ФСИН по Волгоградской области Сергей Иванов (уволен по той же статье, что и Букин). А также заместитель начальника СИЗО-1 Управления ФСИН по Северной Осетии — Алании Дзантемир Фидаров (уволен по той же статье).

В реестре есть два сотрудника Росрыболовства. Это бывший начальник отдела государственного контроля, надзора и рыбоохраны по Комсомольскому району Амурского территориального управления Росрыболовства Александр Костырев, который не указал при поступлении на службу достоверных сведений о своих доходах и имуществе.

И бывший заместитель руководителя Московско-Окского территориального управления Росрыболовства Андрей Степанов. Чиновник знал о конфликте интересов у своего подчинённого, но не принял никаких мер.

Всем им будет запрещено занимать должности на госслужбе и в госкомпаниях. Фамилии удалят из реестра спустя пять лет. Досрочно покинуть чёрный список можно, только если решение об увольнении отменят или если человек умрёт.

Ранее "Правда.Ру" сообщала, что Госдума приняла закон о создании реестра коррупционеров, куда войдут чиновники, военные и сотрудники правоохранительных органов, уволенные в связи с утратой доверия.

В реестр будут включаться сведения о применении к лицу взыскания в виде увольнения в связи с утратой доверия за совершение коррупционного правонарушения, за исключением сведений, составляющих государственную тайну.

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