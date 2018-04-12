"Не хуже Оксфорда": в мировой топ-100 вошли 11 российских вузов

В мировой рейтинг лучших вузов вошли одиннадцать российских учебных заведений, сообщается на сайте министерства образования и науки РФ.

Фото: kremlin.ru

Как говорится в материале по итогам работы ведомства за прошедший год, "в 2017 году 11 российских университетов вошли в топ-100 (в том числе 9 - участники проекта "5-100") и 17 российских университетов (в том числе 13 - участники проекта "5-100") - в топ-200 мировых институциональных, предметных и отраслевых рейтингов".

Отмечается, что в 2017 году в рамках приоритетного проекта "Вузы как центры пространства создания инноваций" были отобраны университеты, на базе которых будут созданы подобные инновационные центры. Согласно материалу, в их число вошел 51 вуз в 39 субъектах РФ.

Ранее "Правда.Ру" сообщала, что первое место в рейтинге вузов развивающихся стран Европы и Центральной Азии (EECA) занял МГУ. Рейтинг, подготовленный компанией Quacquarelli Symonds (QS), отразил тенденции последних лет в образовательном процессе. На втором месте оказался Новосибирский государственный университет.

Третье место эксперты отвели Тартускому университету в Эстонии, а четвертое досталось Санкт-Петербургскому государственному университету.

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