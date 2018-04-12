Правоохранительные органы Красноярского края открыли дело на жителя Красноярского края, не заплатившего налог с 10 миллионов рублей выигрыша в лотерею.
Как сообщается в Telegram СК РФ, мужчина выиграл в 2014 году более 10 миллионов рублей, однако уклонился от уплаты налога на сумму около 1,3 миллиона рублей.
"Уголовное дело по факту неуплаты налога с крупного выигрыша в лотерею возбуждено в отношении 44-летнего жителя Красноярского края", - говорится в сообщении СК.
"Правда.Ру" ранее писала о том, что победителя Почта России, в отделении который был куплен выигрышный билет, искала около двух недель. По данным пресс-службы компании, выигрышный билет был приобретен с 23 октября по 3 ноября в отделении почтовой
И все это время счастливый билет просто лежал на полке. По стечению обстоятельств, проверить билет в этот раз женщина поручила своей внучке, а та сказала, что они ничего не выиграли.
"Второй раз я перепроверяла билет на сайте. Набрала номер и увидела невероятную сумму. "Что-то непонятное происходит", - мелькнуло у меня в голове. Потом еще несколько раз мы звонили и перепроверяли информацию", - рассказала дочь победительницы Екатерина, приехавшая вместе с мамой за выигрышем в Москву.
Читайте больше:
Нищие россияне и завистники угрожают выигравшей 500 млн пенсионерке
Школьница из Анапы доказала теорему для выигрышей в лотерею
В Китае победитель в лотерее не явился за выигрышем, $4 млн
Премьер-министр Дмитрий Медведев заявил, что Москва не считает введенные США новые санкции против РФ легитимными.
Израильские военные косвенно признали, что удар по сирийской базе "Тийфор" в провинции Хомс нанесен именно ими.
Американцы заявили, что российские военные блокируют сигналы некоторых американских беспилотников в небе над Сирией.