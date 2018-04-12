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Источник Правда.Ру

Рано радовался: выигравший в лотерею сибиряк стал супердолжником

Общество

Правоохранительные органы Красноярского края открыли дело на жителя Красноярского края, не заплатившего налог с 10 миллионов рублей выигрыша в лотерею.

Рано радовался: выигравший в лотерею сибиряк стал супердолжником. 385756.jpeg

Как сообщается в Telegram СК РФ, мужчина выиграл в 2014 году более 10 миллионов рублей, однако уклонился от уплаты налога на сумму около 1,3 миллиона рублей.

"Уголовное дело по факту неуплаты налога с крупного выигрыша в лотерею возбуждено в отношении 44-летнего жителя Красноярского края", - говорится в сообщении СК.

"Правда.Ру" ранее писала о том, что победителя Почта России, в отделении который был куплен выигрышный билет, искала около двух недель. По данным пресс-службы компании, выигрышный билет был приобретен с 23 октября по 3 ноября в отделении почтовой

И все это время счастливый билет просто лежал на полке. По стечению обстоятельств, проверить билет в этот раз женщина поручила своей внучке, а та сказала, что они ничего не выиграли.

"Второй раз я перепроверяла билет на сайте. Набрала номер и увидела невероятную сумму. "Что-то непонятное происходит", - мелькнуло у меня в голове. Потом еще несколько раз мы звонили и перепроверяли информацию", - рассказала дочь победительницы Екатерина, приехавшая вместе с мамой за выигрышем в Москву.

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