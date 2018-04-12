Посреди Москвы начали просыпаться сурки

В Москве в зоопарке сурки выходят из зимней спячки. Спали они пять месяцев и сейчас активно исследуют свой вольер, проверяя, что изменилось на их территории, сообщает пресс-служба Московского зоопарка.
Сурки постепенно начинают возвращаться к своему обычному распорядку дня и режиму питания. Едят они молодую зеленую травку, овощи, корни, луковицы растений и получают специальные витаминные добавки.
"Вопреки расхожему мнению, из спячки они выходят вовсе не тощими: безусловно, зверьки тратят большую часть запасов жира за зиму, однако сейчас они по-прежнему весьма упитанные, и уже готовы снова активно отъедаться", — рассказывает сотрудник зоопарка.
С апреля обителей зоосада начнут переводить в летние вольеры. После зимнего перерыва посетители зоопарка смогут снова увидеть слоненка Филимона, а также детеныша дикдика (карликовой антилопы) и птенцов больших бакланов.
Ранее "Правда.Ру" сообщала, что 2 февраля в США и Канаде отмечают один из самых забавных и известных в мире праздников — День сурка. Пушистый синоптик Фил из Панксатони вылез из норы и выдал прогноз относительно того, какая будет весна. Интересно, что родился этот праздник совсем не в США, и в прежние времена метеорологами были другие животные: сначала еж, а после — барсук.
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