Власти Краснодарского края запретили полицейским ходить в "Макдоналдс", улыбаться и хмуриться, сидеть в автобусах и изменять супругам.
Официальное предписание от руководства регионального главка МВД обнародовал телеграм-канал "4chan" 12 апреля.
В него также входят такие запреты, как наказание детей, ношение коротких юбок, шорт, футболок с надписями на иностранном языке распространяются и на тех сотрудников, кто находится в отпуске.
Отмечается, что подлинность документа официально подтвердить не удалось, поэтому не исключено, что публикация является фейком. В подписи к указанию допущена ошибка в фамилии начальника главка генерала Владимира Виневского.
Напомним, в 2015-м году сотрудникам российской полиции запретили выезд за границу, за исключением поездок в страны СНГ (кроме Украины), Абхазию и Южную Осетию. Распоряжение было распространено негласно, а затем закреплено приказом.
Эксперты отмечают, что данный запрет противоречит законодательству и конституции.
МВД констатирует: сил на то, чтобы бороться с преступностью и следить за порядком не хватает. В связи с этим, ведомство решило взять на подмогу сотрудников частных охранных предприятий. Чоповцам предлагают разрешить задерживать и досматривать граждан. Правда охранникам "развяжут руки" не повсеместно, а лишь на территории некоторых объектов, которые занесут в отдельный список.
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