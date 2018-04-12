Российским полицейским запретили улыбаться и есть фастфуд

Власти Краснодарского края запретили полицейским ходить в "Макдоналдс", улыбаться и хмуриться, сидеть в автобусах и изменять супругам.

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Официальное предписание от руководства регионального главка МВД обнародовал телеграм-канал "4chan" 12 апреля.

В него также входят такие запреты, как наказание детей, ношение коротких юбок, шорт, футболок с надписями на иностранном языке распространяются и на тех сотрудников, кто находится в отпуске.

Отмечается, что подлинность документа официально подтвердить не удалось, поэтому не исключено, что публикация является фейком. В подписи к указанию допущена ошибка в фамилии начальника главка генерала Владимира Виневского.

Напомним, в 2015-м году сотрудникам российской полиции запретили выезд за границу, за исключением поездок в страны СНГ (кроме Украины), Абхазию и Южную Осетию. Распоряжение было распространено негласно, а затем закреплено приказом.

Эксперты отмечают, что данный запрет противоречит законодательству и конституции.

МВД констатирует: сил на то, чтобы бороться с преступностью и следить за порядком не хватает. В связи с этим, ведомство решило взять на подмогу сотрудников частных охранных предприятий. Чоповцам предлагают разрешить задерживать и досматривать граждан. Правда охранникам "развяжут руки" не повсеместно, а лишь на территории некоторых объектов, которые занесут в отдельный список.

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