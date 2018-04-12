Рассекречено: как США управляли выборами президента России

Председатель комиссии Совета Федерации по защите госсуверенитета РФ Андрей Климов заявил, что установлены СМИ, оказывающие влияние на выборы президента РФ 18 марта 2018 года.

Климов пояснил, что большая часть этих изданий финансируется из США. По его словам, в предвыборный период были выявлены тысячи публикаций, дискредитирующих избирательный процесс в стране.

Известно, что Вашингтон ежегодно тратит десятки миллионов долларов на акции по вмешательству во внутренние дела Москвы. В США этого особо и не скрывают, пояснил Климов, отметив, что все установленные организации находятся "на довольствии непосредственно Соединённых Штатов Америки, главным образом Госдепартамента США".

Цель работы иноагентов в прессе - дискредитация и бойкот выборов путём воздействия на "конкретные целевые аудитории". По данным комиссии Совета Федерации, речь идёт о социологических опросах, публичной и безапелляционной критике, а иной раз и воспрепятствовании голосованию (Украина).

На эти задачи США ежегодно тратят десятки миллионов долларов. В 2018 году перед выборами главы российского государства американские власти увеличили поток финансирования, чтобы повлиять на ход голосования.

Климов напомнил, что деньги в Россию поставляются "по серым схемам, чёрным налом" от Госдепа, ЦРУ и Пентагона. Часть средств выделяется в рамках закона США о противодействии России и из фондов, аффилированных с правительственными организациями.

Напомним, в начале апреля Климов рассказал о том, что помимо информационных вбросов хакеры из иностранных государств совершили DDoS-атаку на информационные ресурсы Центральной избирательной комиссии.

Стоит добавить, что доклад Совета Федерации, где будут подробно проанализированы методы вмешательства в ход избирательной кампании, опубликуют после инаугурации президента РФ, которая пройдёт 7 мая.

"Правда.Ру" ранее сообщала, что осенью 2017 Госдума приняла закон, согласно которому СМИ могут признать иностранными агентами, если их финансируют из-за рубежа. Принятый закон также вводит процедуру внесудебной блокировки сайтов нежелательных организаций.

Как пояснил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, "любые посягательства на свободу российских средств массовой информации за рубежом не остаются и не будут оставаться без весьма жёсткого ответа и по линии общественного мнения, и по линии нашей законодательной власти, и по линии исполнительной власти, которая, используя возможность, которая предоставляется этим законом, сможет своевременно обеспечивать зеркальный ответ".

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