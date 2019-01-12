За последние пять лет в мире погибли свыше 30 тысяч мигрантов

За последние пять лет в мире погибли или пропали без вести больше 30 тысяч мигрантов из различных стран мира.

Такими данными поделилась с общественностью Международная организация по миграции.

Так, официальный представитель организации Джоэл Миллман заявил, что по самым скромным подсчетам в период с 2014 по 2018 годы в мире погибли или пропали без вести 31 тысяча мигрантов и беженцев. Примечательно, что почти 20 тысяч из них сгинули в Средиземном море при попытке добраться из бедствующих стран Африки в зажиточную и комфортную Европу.

Также большое количество человек погибли при попытке нелегально пересечь границу Мексики с Соединенными Штатами Америки. Действующий президент США Дональд Трамп, что примечательно, обвинил в большом количестве смертей американских демократов. Дело в том, что именно они не одобрили идею главы государства о строительстве стены на границе двух государств. Если бы стена была построена, убежден Дональд Трамп, то резко сократилось бы число попыток мексиканцев нелегально попасть на территорию Соединенных Штатов Америки и, следовательно, сократилось бы и количество смертей и несчастных случаев.

Чуть ли не больше всех в Европе страдает от мигрантов Германия. Беженцы стали одной из причин создания в стране крайне правой политической партии "Альтернатива для Германии". Ранее "Правда.Ру" писала о том, что британские средства массовой информации усмотрели даже в логотипе немецкой партии нацистскую символику.

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