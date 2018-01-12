Неистовые пенсионеры сорвали бесплатную раздачу хлеба

Калужская предпринимательница Яна Гурова, бесплатно раздававшая хлеб пенсионерам, прекратила акцию из-за скандалов, драк и оскорблений посетителей.

По ее словам, летом такая акция была начата в магазине на улице Жукова в Калуге. В другой магазин акцию пришлось перенести из-за жалоб владельцев соседних торговых точек.

Гурова пояснила, что все шло хорошо, пока поставщик хлеба не "стал привозить его гораздо позже, чем люди привыкли. Магазин открывается в 9 утра, а народ выстраивался в очередь с 8. Когда на работу приходили мои продавцы, они уже встречались с негативом, который вываливался на них из очереди".

Пенсионеры скандалили, "звонили с жалобами в отдел торговли в горуправу, заявляли, что мы воруем хлеб у пенсионеров. И тогда я решила: всё! Я не хочу, чтобы моим продавцам устраивали скандалы, чтобы они плакали и слушали оскорбления". После закрытия акции многие приходили и говорили, что "мы очень плохие люди. Хотели старикам помочь, они же вечно у нас обижены чем-то, но в итоге получили вот такое".

Такая реакция на бесплатную раздачу продуктов наблюдалась не в первый раз. В Екатеринбурге и Челябинске такие же акции завершились аналогичным образом. Во Владимирской области покупатели из-за этой акции оскорбляли бизнесмена, жаловались на него в прокуратуру и обещали посадить в тюрьму.