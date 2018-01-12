Выпивающих россиян напугают ужасами на бутылках

Руководитель федерального проекта "Трезвая Россия" Султан Хамзаев выступил с инициативой в дополнение к текстовому предостережению размещать на упаковках со спиртным устрашающие картинки о вреде алкоголя.

Такое предложение сегодня изучают специалисты минздрава. Хамзаев подчеркнул, что на упаковке со спиртным должна содержаться не только текстовая информация о губительных последствиях чрезмерного потребления, но и соответствующая иллюстрация.

По его словам, "людей практически не информируют о негативных последствиях потребления спиртного. Лишь на этикетке бутылки написано мелким шрифтом "Чрезмерное употребление алкоголя вредит вашему здоровью".

Он также добавил, что "граждане имеют право знать, к чему может привести употребление такой продукции, как это может отразиться на их мозге, сердце, печени и других органах. Такие картинки заставят людей как минимум задуматься перед тем, как купить спиртное".

"Правда.Ру" ранее писала о том, что столичный департамент региональной безопасности и противодействия коррупции ограничил продажу спиртных напитков в магазинах рядом с местами массовых гуляний.

Отмечается, что продажа алкогольной продукции и напитков в стеклянной таре ограничивалась в Москве в местах массовых гуляний в новогоднюю ночь, а также на протяжении всех рождественских каникул.

В пресс-службе добавили, что данная мера необходима для предотвращения травматизма, а также для профилактики противоправных действий в местах массовых гуляний.