ФСБ ищет: инженер оборонного завода сбежал в Евросоюз?

ФСБ России с конца декабря 2017 года ищет пропавшего экс-сотрудника Прибалтийского судостроительного завода "Янтарь" Олега Коровченко.

По данным СМИ, ФСБ занимается его исчезновением в связи с тем, что "Янтарь" является важным оборонным предприятием. Сообщается, что Коровченко устроился туда в феврале 2016 года, а уволился в августе 2017.

При этом за месяц до увольнения мужчина купил билеты в Йошкар-Олу через Москву, однако неизвестно, доехал ли он до точки назначения.

Предполагается, что в поезде он оказался на второй день после увольнения. С учетом того, что поезда из Калининграда в остальную часть России идут через Литву, Коровченко мог сойти в Вильнюсе.

В настоящее время к расследованию исчезновения Коровченко подключились ФСБ, полиция Петербурга и служба безопасности "Янтаря", который в настоящее время выполняет гособоронзаказ.

Как сообщала "Правда.Ру", в июле 2017 года Минобороны разрабатывал проект государственной программы вооружений до 2025 года. Предполагается, что к этому времени оснащенность армии новой техникой достигнет 70 процентов. Как отметил замминистра обороны РФ Юрий Борисов, новая государственная программа вооружения до 2025 года предполагает разработку высокоточного оружия следующего поколения и его поставку в Вооруженные силы России.

Подробнее о новом комплексе обороны "Правде.Ру" рассказал Алексей Леонков, военный эксперт журнала "Арсенал Отечества", специалист в области применения Воздушно-космических сил.