ФСБ России с конца декабря 2017 года ищет пропавшего экс-сотрудника Прибалтийского судостроительного завода "Янтарь" Олега Коровченко.
По данным СМИ, ФСБ занимается его исчезновением в связи с тем, что "Янтарь" является важным оборонным предприятием. Сообщается, что Коровченко устроился туда в феврале 2016 года, а уволился в августе 2017.
При этом за месяц до увольнения мужчина купил билеты в Йошкар-Олу через Москву, однако неизвестно, доехал ли он до точки назначения.
Предполагается, что в поезде он оказался на второй день после увольнения. С учетом того, что поезда из Калининграда в остальную часть России идут через Литву, Коровченко мог сойти в Вильнюсе.
В настоящее время к расследованию исчезновения Коровченко подключились ФСБ, полиция Петербурга и служба безопасности "Янтаря", который в настоящее время выполняет гособоронзаказ.
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Подробнее о новом комплексе обороны "Правде.Ру" рассказал Алексей Леонков, военный эксперт журнала "Арсенал Отечества", специалист в области применения Воздушно-космических сил.
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