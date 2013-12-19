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Компенсации советских вкладов россиянам опять придётся подождать

Компенсацию советских вкладов отложат до 1 января 2024 года.

Компенсации советских вкладов россиянам опять придётся подождать

Соответствующий законопроект планируется рассмотреть во втором чтении на пленарных заседаниях Госдумы до конца года. Об этом сегодня сообщила "Парламентская газета".

Как пояснил в ходе рассмотрения законопроекта в первом чтении заместитель министра финансов Алексей Моисеев, действие закона "О базовой стоимости необходимого социального набора", принятого еще в 1995 году, устанавливает необходимость выплатить гражданам, у которых были счета в Сбербанке СССР и страховые полисы в Госстрахе СССР, средства в объёме, индексированном по уровню базовой стоимости данного социального набора.

По закону, восстановление сбережений граждан должно проходить путем перевода их в целевые долговые обязательства России с использованием долгового рубля (стоимость определяется исходя из изменения соотношения контрольной стоимости необходимого социального набора и его базовой стоимости).

"Однако в законодательстве не установлен чёткий порядок расчёта данного индекса и не предусмотрен перевод вкладов в целевые долговые обязательства Российской Федерации", — отмечает Моисеев, обращая внимание на то, что этот пункт будет существенным препятствием к выплатам.

Эксперты, опрошенные Парламентской газетой, указывают, что расходы на выплату компенсаций за советские вклады составили бы примерно 2,5 объема федерального бюджета, что заведомо невозможно.

"Из-за отсутствия необходимых законодательных норм и источников финансового обеспечения действие закона "О базовой стоимости необходимого социального набора" с 2003 года ежегодно приостанавливается", — отмечают в правительстве (цитата Парламентской газеты).

Напомним, ранее Моисеев заявил, что компенсации рассматриваются в Минфине, как "добрая воля" по отношению к гражданам страны.

По расчетам депутата Госдумы Ильи Изотова, если в ценах 1991 года суммарный объем вкладов составлял порядка 355 млрд рублей, то в сегодняшних ценах это порядка 48 трлн рублей.

К слову, вопрос о необходимости выплатить россиянам компенсацию советских вкладов возник в 2013 году.

Вот, что тогда писала "Правда.Ру":

Россиянам обещают компенсировать советские вклады

Премьер-министр России Дмитрий Медведев подписал постановление, согласно которому россияне получат компенсации по советским вкладам, открытым до 1991 года, а также по взносам в организациях госстрахования по обычной схеме. Сообщается, что на это из бюджета было выделено 50 миллиардов рублей.

Известно, что размер выплат будет зависеть от возраста вкладчика. Родившиеся до 1945 года включительно и их родственники получат денежное возмещение из расчета три российских рубля за один советский, а родившиеся в период с 1946 по 1991 год и их наследники — из расчета два российских рубля за один советский.

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Компенсации будут выплачены на основании закона "О восстановлении и защите сбережений граждан РФ" от 10 мая 1995 года. В 2010–2013 году объем выплат составил 151,2 миллиарда рублей.

Напомним, что средняя заработная плата по России в 1990 году у большей части населения страны составляла от 100 до 200 рублей. Как население должно реагировать на соотношение 1:3 для компенсаций советских вкладов, если реальное соотношение составляет 1:200 (на советский рубль можно было купить столько же, сколько сейчас можно купить на 200 рублей)?

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