Компенсации советских вкладов россиянам опять придётся подождать

Компенсацию советских вкладов отложат до 1 января 2024 года.

Соответствующий законопроект планируется рассмотреть во втором чтении на пленарных заседаниях Госдумы до конца года. Об этом сегодня сообщила "Парламентская газета".

Как пояснил в ходе рассмотрения законопроекта в первом чтении заместитель министра финансов Алексей Моисеев, действие закона "О базовой стоимости необходимого социального набора", принятого еще в 1995 году, устанавливает необходимость выплатить гражданам, у которых были счета в Сбербанке СССР и страховые полисы в Госстрахе СССР, средства в объёме, индексированном по уровню базовой стоимости данного социального набора.

По закону, восстановление сбережений граждан должно проходить путем перевода их в целевые долговые обязательства России с использованием долгового рубля (стоимость определяется исходя из изменения соотношения контрольной стоимости необходимого социального набора и его базовой стоимости).

"Однако в законодательстве не установлен чёткий порядок расчёта данного индекса и не предусмотрен перевод вкладов в целевые долговые обязательства Российской Федерации", — отмечает Моисеев, обращая внимание на то, что этот пункт будет существенным препятствием к выплатам.

Эксперты, опрошенные Парламентской газетой, указывают, что расходы на выплату компенсаций за советские вклады составили бы примерно 2,5 объема федерального бюджета, что заведомо невозможно.

"Из-за отсутствия необходимых законодательных норм и источников финансового обеспечения действие закона "О базовой стоимости необходимого социального набора" с 2003 года ежегодно приостанавливается", — отмечают в правительстве (цитата Парламентской газеты).

Напомним, ранее Моисеев заявил, что компенсации рассматриваются в Минфине, как "добрая воля" по отношению к гражданам страны.

По расчетам депутата Госдумы Ильи Изотова, если в ценах 1991 года суммарный объем вкладов составлял порядка 355 млрд рублей, то в сегодняшних ценах это порядка 48 трлн рублей.

К слову, вопрос о необходимости выплатить россиянам компенсацию советских вкладов возник в 2013 году.

Вот, что тогда писала "Правда.Ру":

Россиянам обещают компенсировать советские вклады

Премьер-министр России Дмитрий Медведев подписал постановление, согласно которому россияне получат компенсации по советским вкладам, открытым до 1991 года, а также по взносам в организациях госстрахования по обычной схеме. Сообщается, что на это из бюджета было выделено 50 миллиардов рублей.

Известно, что размер выплат будет зависеть от возраста вкладчика. Родившиеся до 1945 года включительно и их родственники получат денежное возмещение из расчета три российских рубля за один советский, а родившиеся в период с 1946 по 1991 год и их наследники — из расчета два российских рубля за один советский.

Читайте также: Госдума озаботилась советскими вкладами

Компенсации будут выплачены на основании закона "О восстановлении и защите сбережений граждан РФ" от 10 мая 1995 года. В 2010–2013 году объем выплат составил 151,2 миллиарда рублей.

Напомним, что средняя заработная плата по России в 1990 году у большей части населения страны составляла от 100 до 200 рублей. Как население должно реагировать на соотношение 1:3 для компенсаций советских вкладов, если реальное соотношение составляет 1:200 (на советский рубль можно было купить столько же, сколько сейчас можно купить на 200 рублей)?