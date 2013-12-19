Компенсации советских вкладов россиянам опять придётся подождать

Компенсацию советских вкладов отложат до 1 января 2024 года.
Соответствующий законопроект планируется рассмотреть во втором чтении на пленарных заседаниях Госдумы до конца года. Об этом сегодня сообщила "Парламентская газета".
Как пояснил в ходе рассмотрения законопроекта в первом чтении заместитель министра финансов Алексей Моисеев, действие закона "О базовой стоимости необходимого социального набора", принятого еще в 1995 году, устанавливает необходимость выплатить гражданам, у которых были счета в Сбербанке СССР и страховые полисы в Госстрахе СССР, средства в объёме, индексированном по уровню базовой стоимости данного социального набора.
По закону, восстановление сбережений граждан должно проходить путем перевода их в целевые долговые обязательства России с использованием долгового рубля (стоимость определяется исходя из изменения соотношения контрольной стоимости необходимого социального набора и его базовой стоимости).
"Однако в законодательстве не установлен чёткий порядок расчёта данного индекса и не предусмотрен перевод вкладов в целевые долговые обязательства Российской Федерации", — отмечает Моисеев, обращая внимание на то, что этот пункт будет существенным препятствием к выплатам.
Эксперты, опрошенные Парламентской газетой, указывают, что расходы на выплату компенсаций за советские вклады составили бы примерно 2,5 объема федерального бюджета, что заведомо невозможно.
"Из-за отсутствия необходимых законодательных норм и источников финансового обеспечения действие закона "О базовой стоимости необходимого социального набора" с 2003 года ежегодно приостанавливается", — отмечают в правительстве (цитата Парламентской газеты).
Напомним, ранее Моисеев заявил, что компенсации рассматриваются в Минфине, как "добрая воля" по отношению к гражданам страны.
По расчетам депутата Госдумы Ильи Изотова, если в ценах 1991 года суммарный объем вкладов составлял порядка 355 млрд рублей, то в сегодняшних ценах это порядка 48 трлн рублей.
К слову, вопрос о необходимости выплатить россиянам компенсацию советских вкладов возник в 2013 году.
Премьер-министр России Дмитрий Медведев подписал постановление, согласно которому россияне получат компенсации по советским вкладам, открытым до 1991 года, а также по взносам в организациях госстрахования по обычной схеме. Сообщается, что на это из бюджета было выделено 50 миллиардов рублей.
Известно, что размер выплат будет зависеть от возраста вкладчика. Родившиеся до 1945 года включительно и их родственники получат денежное возмещение из расчета три российских рубля за один советский, а родившиеся в период с 1946 по 1991 год и их наследники — из расчета два российских рубля за один советский.
Читайте также: Госдума озаботилась советскими вкладами
Компенсации будут выплачены на основании закона "О восстановлении и защите сбережений граждан РФ" от 10 мая 1995 года. В 2010–2013 году объем выплат составил 151,2 миллиарда рублей.
Напомним, что средняя заработная плата по России в 1990 году у большей части населения страны составляла от 100 до 200 рублей. Как население должно реагировать на соотношение 1:3 для компенсаций советских вкладов, если реальное соотношение составляет 1:200 (на советский рубль можно было купить столько же, сколько сейчас можно купить на 200 рублей)?
Вина за развал экономики Украины и Литвы лежит не только на местных политиках, но и на их избирателях, считает эксперт Василий Колташов.