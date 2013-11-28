Власти Костромы объяснили слова главы региона о борьбе с коррупцией

В администрации Костромской области прокомментировали сообщения СМИ о критике антикоррупционного законодательства. Ранее глава региона Сергей Ситников заявил, что в России борьба с коррупцией хуже самой коррупции.

Чиновники, дома за границей и коррупция...

"Некоторые СМИ трактуют, что он критиковал антикоррупционное законодательство. Ничего подобного не было... Он говорил о некоторых недостатках антикоррупционных мер", - сказано в сообщении региональных властей.

Напомним, "Правда.Ру" рассказывала о том, что в администрации президента РФ планируют создать антикоррупционное управление.

В структуре Администрации президента России создадут особое антикоррупционное управление. Ожидается, что Владимир Путин подпишет указ о его создании уже 1 декабря, главой управления станет помощник президента Евгений Школов.

В настоящее время в Кремле функции по борьбе с коррупцией делят между собой несколько управлений. Частично ими занималось контрольное управление, государственно-правовое управление, управление внутренней политики.

Напомним, 2 апреля 2013 года президент России Владимир Путин подписал два указа, ужесточающих антикоррупционные нормы. Школов был наделен функциями специального уполномоченного администрации Кремля по проверке деклараций госслужащих о доходах и расходах, в июне Школов был назначен уполномоченным по антикоррупционным проверкам.

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Предполагается, что новое управление будет заниматься не только выявлением коррумпированных чиновников, но и разрабатывать законодательные акты и проекты по предотвращению и ликвидации коррупции.

Как вы думаете, насколько успешно справится новое управление со своей задачей? Станет ли борьба с коррупцией чиновников более эффективной?