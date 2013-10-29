В РПЦ открестились от слов Смирнова о "бесплатных проститутках"

В Русской православной церкви объяснили, чего хотел добиться протоиерей Дмитрий Смирнов своим резонансным высказыванием о гражданском браке. Об этом сообщил замглавы синодального отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Вахтанг Кипшидзе.

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"Отец Димитрий в свойственной ему образной манере привлёк внимание к проблемам женщин, которые вынуждены проживать с мужчинами без регистрации брака. Можно предположить, что пастырский опыт священника показывает, что мужчины в таких случаях отказываются брать семейные обязательства и часто беспричинно оставляют гражданских жен, нанося им психологическую травму", - пояснил представитель РПЦ.

Напомним, "Правда.Ру" рассказывала о том, что Русская православная церковь выступила против идеи Владимира Жириновского контролировать рождаемость на Кавказе.

В РПЦ не согласились с лидером ЛДПР Владимиром Жириновским, который в телеэфире предложил контролировать рождаемость на Северном Кавказе для борьбы с терроризмом. Глава Синодального отдела по взаимоотношениям Церкви и общества протоиерей Всеволод Чаплин заявил, что народы имеют право развиваться самостоятельно и планировать столько детей, сколько считают нужным.

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Священник также подчеркнул, что Церковь поддерживает диалог с политическими силами, в том числе с ЛДПР. Но это не значит, по мнению Чаплина, что духовенство должно соглашаться со всеми утверждениями представителей госвласти.

Протоиерей убежден, что несмотря на то, что проблема миграции сегодня остро стоит в обществе, возмущения людей не должны приводить к закреплению "бесплодного популистского радикализма".