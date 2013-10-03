Россияне стали жить дольше, поэтому им снизят накопительную пенсию

В России со следующего года может снизиться размер ежемесячной накопительной пенсии за счет увеличения срока выплат.

Это следует из законопроекта, разработанного Минтруда на основе данных Росстата о росте продолжительности жизни.

В чем суть предлагаемой "реформы"

Согласно законопроекту, с 2021 года срок расчета выплаты накопительной части может увеличиться с 258 до 264 месяцев, или до 22 лет.

Это на шесть месяцев больше установленного срока.

На это время будет делиться вся сумма накоплений, сделанных россиянами за трудовой стаж.

Например, если "накопить" удалось

100 тыс. руб., ежемесячная выплата составит 378 рублей,

1 млн — 3,78 тыс. рублей.

Кстати, срок выплат накопительных пенсий ежегодно увеличивают с 2016 года. За это время он вырос уже на 30 месяцев.

Напомним, в декабре 2019 года президент России Владимир Путин продлил заморозку накопительной части пенсии до 2022 года.

Накопительную часть заморозили еще в 2014 году.

Все взносы, которые работодатель переводит за сотрудника в Пенсионный фонд, пошли в страховую часть.

Власти обещали, что это временная мера, но после мораторий продлевали несколько раз.

А такая ладная была, помнится,"замануха"…

Вот, что рассказывала об этом "Правда.Ру"

Кудрин: Россиянам следует переводить средства в накопительную часть пенсии

Экс-министр финансов, глава Комитета гражданских инициатив Алексей Кудрин посоветовал россиянам, которые не уверены в том, переводить ли часть отчислений на накопительную часть пенсии, воспользоваться этой возможностью, поскольку в долгосрочной перспективе это увеличит их пенсию.

По его словам, в долгосрочном периоде от 12 до 20 лет это даст дополнительную возможность пенсиям.

Он пояснил, что, учитывая демографию в стране, главные проблемы по пенсиям начнутся через 15, когда будет большой дефицит пенсионной системы. Он отметил, что тех налогов, которые будут платить через 15 лет, не хватит на поддержание пенсий на том же уровне, что сейчас.

Кудрин также добавил, что считает неправильным решение властей, чтобы граждане самостоятельно выбирали, переводить ли им отчисления в накопительную часть пенсии или отказаться от них.