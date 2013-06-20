Иосиф Пригожин рассказал, как ухаживает за своей кожей

Продюсер Иосиф Пригожин рассказал, что много времени тратит на уход за своей внешностью. Он сообщил, что ходит в салоны красоты. Также продюсер признается, что использует кремы, которые помогают скрыть возрастные изменения кожи.

Пригожин предпочитает швейцарскую косметику

"А вообще, со мной всегда рядом любимая женщина, могу и у нее что-то позаимствовать", — отметил продюсер.

По словам Пригожина, мужчина должен следить за своей внешностью, в том числе и за кожей, чтобы не только оставаться привлекательным, но и хорошо себя чувствовать.

В 2013 году "Правда.Ру" писала о том, что Иосиф Пригожин выступил за то, что артисты должны предупреждать зрителей о том, что выступают под фонограмму.

Иосиф Пригожин: Артист не должен врать слушателю

В четверг в Госдуму был внесен законопроект, обязывающий информировать посетителей концертов об использовании фонограммы. Необходимость этой меры прокомментировал известный продюсер Иосиф Пригожин.

"Мне бы хотелось, чтобы эта мера возымела эффект. Все, что происходит у нас в стране в плане авторского права, использования фонограммы, это какой-то каменный век. Мы же цивилизация, мы хотим интегрироваться в Европу. Значит, нам нужна борьба за сохранение интеллектуальной собственности, борьба против пиратства и борьба за чистоту жанра.

Пусть каждый занимается своим делом, то есть артист должен петь. Если артист не в состоянии выступать живьем на концертах, он должен написать: "я выступаю под фонограмму". Если этого не происходит, получается обман зрителей, которые приходят и платят деньги за то, чтобы послушать своего артиста живьем. Зачем им нужна эта "фанера"? Пластинку люди могут и дома послушать.

Во-первых, это защита прав потребителя. Во-вторых, отсеются все те люди, которые в принципе не имеют права называть себя артистами, а тем более певцами. Например, вчера на Красной площади пели Дмитрий Хворостовский, Анна Нетребко. Или Иосиф Кобзон, который и в 75 лет выходит на сцену и поет живьем.

А некоторые элементы выходят на сцену, включают пластинку, записанную с 38 дубля в студии, и обманывают потребителя. Потом на их фоне дурная слава рикошетом бьет по другим исполнителям. Это неправильно".