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Источник Правда.Ру

"Калашников" представил гражданскую версию винтовки MR1

Общество

Гражданская винтовка MR1, производства концерна "Калашников", поступает в продажу.

Об этом сообщает пресс-служба предприятия.

"Группа компаний "Калашников" представляет новинку — экспериментальную самозарядную винтовку MR1. Это первая гражданская версия перспективной военной винтовки. Выпускаться она будет под два типа патронов. От боевого аналога винтовка отличается наличием пламегасителя от снайперской винтовки Драгунова (СВД) и отсутствием открытых прицельных приспособлений", — написано в сообщении.

По словам разработчиков, с MR1 можно ходить на охоту.

Пока винтовка выпущена ограниченной партией. Стоимость ее начинается от 115 тыс. рублей.

Концерн "Калашников" — крупнейший российский производитель боевого и широкого спектра высокоточного оружия. Создано предприятие на безе легендарного ОАО НПО "Ижмаш", на котором больше 60 лет выпускается автомат Калашникова.

О том, как создавался российский оружейный концерн, ранее рассказывала "Правда.Ру". Напомним, как это было.

Дан старт созданию концерна "Калашников"

Вице-премьер России Дмитрий Рогозин сообщил о назначении Константина Бусыгина генеральным директором ОАО НПО "Ижмаш", на котором уже больше 60 лет выпускается автомат Калашникова.

Как написал чиновник в своем микроблоге Twitter, "работа по концерну "Калашников" началась".

Однако газета "Комсомольская правда" пишет, что конкурс на должность генерального директора был назначен лишь на 17 декабря. В настоящее время обязанности гендиректора НПО "Ижмаш" исполняет Александр Косов. Пока о новых назначениях в пресс-службе завода не слышали.

Напомним, что в ноябре этого года Дмитрий Рогозин встретился с президентом РФ и предложил сединить "Ижмаш" и "Ижмех"под общим брендом "Калашников".

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"Росбалт" передает, что тогда вице-премьер обратил внимание Владимира Путина на необходимость производства оружия н только для военных нужд: "Вы знаете, что на складах Минобороны уже есть много автоматического оружия, которое в масле, и из-за этого нет заказов на новое оружие. Но есть заказы на гражданское оружие, спортивное, охотничье. И для того, чтобы сконцентрировать усилия и, главное, сохранить конструкторский потенциал в Ижевске, нужно объединить предприятия".

Телеканал "НТВ" напоминает, что процедура банкротства предприятий "Ижмаша" была начата еще в 2011 году.

Темы концерн калашников гражданская винтовка
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