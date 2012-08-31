Скончался последний маршал СССР Дмитрий Язов

Министерство обороны России сообщило о кончине последнего маршала Советского Союза Дмитрия Язова.

Парад Победы в Москве. Без комментариев

"Двадцать пятого февраля в Москве на 96-м году жизни после тяжелой и продолжительной болезни ушел из жизни Маршал Советского Союза Дмитрий Тимофеевич Язов", — сказано в сообщении ведомства.

Дмитрий Язов был последним военачальником, которому присвоили самое высокое звание в советской армии. Также его наградили орденом Красной Звезды за заслуги в годы Великой Отечественной войны. С 1987 по 1991 год Язов занимал пост министра обороны СССР.

Напомним, ранее "Правда.Ру" рассказывала о смерти старейшего маршала СССР Сергея Соколова

В Москве в пятницу, 31 августа, скончался маршал СССР Сергей Соколов. Бывший военнокомандующий ушел из жизни на 102-м году жизни, сообщил руководитель аппарата Клуба военачальников России Николай Дерябин.

"Президент Клуба военачальников генерал армии Анатолий Куликов выразил соболезнование семье и близким покойного", — сообщил Николай Дерябин.

Похороны Сергея Соколова состоятся 3 сентября, передает КМ. РУ.

Соколов являлся старейшим из всех ныне живущих маршалов СССР. Он был ветераном трех войн: в самом начале своей службы Соколов в составе танковой роты участвовал в боях у озера Хасан, затем в ходе Великой отечественной войны занимал должности начальника штаба танкового батальона, начальника отдела Автобронетанкового управления РККА, а затем командующего бронетанковыми и механизированными войсками 32-й армии Карельского фронта.

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Звание маршала Советского Союза было присвоено Соколову в 1978 году, в 1980 году он был удостоен звания Героя Советского Союза "за личное мужество и умелое управление войсками, проявленные при оказании интернациональной помощи Демократической Республике Афганистан" а с 1984 по 1987 годы являлся министром обороны СССР, рассказывает "Российская газета".

Сергей Соколов был внесен в Книгу рекордов России как "Маршал-долгожитель". Он был единственным в мире маршалом, перешагнувшим столетний рубеж.