Названы лучшие города для шопинга в России

Многие психологи считают шопинг отличным способом отвлечься и отдохнуть. Тысячи людей едут за дорогой брендовой одеждой или интересными сувенирами в другие страны. Но побаловать себя покупками можно и в России.
Так, социологи опросили путешественников о том, где в России можно совершить полезные, приятные и недорогие покупки.
Самым благоприятным для шопинга городом стала, что неудивительно, столица страны Москва. За нее проголосовали целых 53 % опрошенных. На втором месте, считают российские туристы, Санкт-Петербург, северная столица России. За него проголосовали чуть меньше респондентов — 26 %. Почетное третье место, завоевав бронзу, занял, по мнению путешественников из России, курортный город Сочи. Он удостоился 15 % голосов.
Отметим, что в пятерке лучших городов для шопинга в России оказались также столица Татарстана Казань и европейский Калининград. У этих двух городов ровно по 3 % голосов.
Ранее "Правда.Ру" писала о том, что социологи составили рейтинг городов Российской Федерации согласно средним показателям IQ среди их жителей. Так, "самыми умными" российскими городами оказались Москва, Санкт-Петербург, Омск и Новосибирск. В конце же рейтинга значатся регионы Северного Кавказа и Ставропольский край.
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