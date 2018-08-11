СМИ: олигархам дали шанс вернуть "награбленное" народу

Помощник президента Российской Федерации Андрей Белоусов выступил с любопытным предложением. А именно — изъять сверхприбыли у крупных металлургических и химический компаний.
Как пишут средства массовой информации, Владимир Путин уже поддержал идею своего помощника. Крупный бизнес же выступил против. Что и следовало ожидать — по самым скромным подсчетам, они потеряют прибыли на полтора триллиона рублей.
Интересно, что вырученные деньги не просто канут в небытие, а пойдут во благо страны — Андрей Белоусов планирует потратить их на исполнение "майских указов" российского президента. Отметим, что, правда, их исполнение требует в общей сложности нескольких десятков триллионов рублей. Но, как говорится, и полтора лишними в данной ситуации не будут.
Владельцы крупных металлургических и химический компаний тут же стали говорить о том, что у государства неправильные представления об уровне их доходов. Но, как пишут в СМИ, сомневаться в том, что идея помощника президента Андрея Белоусова будет исполнена, не приходится. С точки зрения государства, это справедливо.
Дело в том, что сверхприбыль представляет собой доходы, которые никоим образом не зависят от того, как владельцы компаний вели бизнес. Выросли, например, цены на какой-нибудь вид сырья, и компания заработала большие деньги на его экспорте.
Ранее "Правда.Ру" приводила слова эксперта о том, какое влияние на Российскую Федерацию и ее население оказывают российские олигархи.
Фото: Fotodom. ru
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