У россиян могут отнять дачи из-за просроченных документов

С 1 января 2019 году на территории Российской Федерации вступит в силу новый закон. Он придет на смену устаревшему закону 1998 года. Так, касается он дачных участков россиян.

Самое главное изменение заключается в том, что отныне все расчеты садоводческих товариществ с дачниками будет происходить только через расчетный счет. Наличными оплачивать взносы будет нельзя. Так, об открытии счета необходимо позаботиться заранее. Также дачникам нужно будет проголосовать за человека, что будет представлять интересы их садоводческого товарищества в банке.

В законопроекте отмечается, что, если у СНТ уже есть расчетный банк, создавать новый не нужно — можно пользоваться и старым. Каждому садоводу будут выдавать квитанцию. Отмечается, что за платежи банк будет взимать комиссию.

Изменения также затронут и сами взносы, а не только способ оплаты их. Так, упраздняются вступительные, паевые и дополнительные взносы - останутся лишь членские и целевые.

До конца декабря владельцам дачных участков придется определиться и с новым составом правления. С января следующего года председатели садоводческих товариществ будут избираться на пять лет, а не на два года, как раньше.

Ранее "Правда.Ру" писала о новом законопроекте, регулирующем правила сноса нелегальных дачных домиков и прочего рода самостроев.

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