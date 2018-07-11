Единоросы испугались и пытаются снизить пенсионный возраст

В законопроект о повышении пенсионного возраста внесут изменения. Такую возможность не исключили депутаты, которые знакомы с тем, как идет работа над инициативой. Об этом же рассказал "Интерфаксу" источник в парламенте.

Также он отметил, что к первому чтению никаких значительных корректив не будет, а вот при обсуждении возраста, после которого гражданину присваивается статус "пенсионер", возможны коррективы. Предполагается, что женщины смогут уходить на заслуженный отдых после 60-летнего юбилея. Однако окончательное решение еще не сформулировано, сейчас многое зависит от того, как пройдет обсуждение на экспертном уровне.

Депутаты, знакомые с работой над проектом, пояснили, что велика вероятность внесения корректив в документ. Другой источник агентства отметил, есть шанс, что граждане с большим стажем смогут раньше прекращать трудовую деятельность (на 2 года): мужчинам для этого придется потрудиться 45 лет, а женщинам на пятилетку меньше.

Ранее "Правда.Ру" писала, что правительство внесло проект закона о пенсионной реформе на рассмотрение в Государственную Думу. Предполагается, что мужчины смогут рассчитывать на поддержку государства с 65, а женщины — с 63 лет. Кроме того, "новинка" не коснется граждан, которые уже имеют право на досрочную пенсию. К ним относятся: специалисты, чей труд связан с вредными и опасными работами, спасатели, представители летных составов гражданской авиации, работающих с осужденными, некоторых групп водителей, многодетных матерей, инвалидов детства и опекунов, а также педагогов, медиков и работников культуры.

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