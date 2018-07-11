Коллекторам дадут доступ ко всем данным россиян

Коллекторам предоставят доступ к Единой биометрической системе, и они смогут вычислять разыскиваемых по голосу. Об этом СМИ стало известно от близкого к ЦБ источника.

Фото: Fotodom.ru/Коммерсантъ

Эксперты отмечают, это необходимо, чтобы правильно определить должника и не доставить беспокойства человеку, который никакого отношения к ситуации не имеет.

Стоит напомнить, что система, в которой хранятся биотметрические данные, заработала в начале текущего месяца: банки стали собирать фото и голосовые данные клиентов. Коллекторы этим заниматься не будут, им станут передавать готовый информационный "пакет". И когда они станут звонить предполагаемому должнику, то смогут точно определить, он это или на звонок ответило стороннее лицо.

Новация уже получила поддержку гендиректора коллекторского агентства EOS Антона Дмитракова. Он назвал этот шаг логичным, так как сейчас очень много ресурсов уходит на то, чтобы опознать должника, заемщику необходимо ответить на множество вопросов. Эта процедура проходит, и когда заемщик звонит, чтобы получить информацию о погашении долга.

Управляющий партнер компании Veta Илья Жарский подчеркнул, что нововведение уменьшит количество оплошностей в работе коллекторов, а новым владельцам номеров не придется сталкиваться с неприятными диалогами.

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