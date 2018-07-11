СМИ: порядок регистрации новых автомобилей изменится

Порядок регистрации новых автомобилей изменится. Закон об этом в ближайшее время будет приниматься в Госдуме, сообщает "Коммерсантъ".

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Так, упростится регистрация для тех, кто покупает ТС у официальных дилеров. Обладателям новенького авто не надо будет ездить в ГИБДД, на учет машину поставят дилеры. Автосалоны же получат статус "специализированной организации", когда пройдут проверку и выполнят соответствующие требования. Далее в салонах будут изготовляться номера и продавать их вместе с документами. В законопроекте подчеркивается, что услуга должна быть платной.

Кроме того, разделяются понятия "государственный регистрационный знак" и "государственный номер". Под первым понимается металлическая пластина с нанесенными символами, ее и будут получать в автосалоне, под вторым — сочетание букв и цифр, а вот за ним придется съездить в ГИБДД.

Также издание отмечает, что думским комитетом по транспорту рекомендовано принять законопроект "О государственной регистрации транспортных средств" во втором чтении. Первое было 5 лет назад, с тех пор документ дорабатывался.

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