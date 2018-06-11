В прошедшее воскресенье в столице страны Варшаве и ряде других городов страны прошли многотысячные демонстрации в поддержку семейных ценностей. "Польша семьей сильна" — таков был основной лозунг прошедшей акции.
Тысячи людей, вышедшие на улицы польских городов, требовали от правительства принятия закона о запрете абортов. Поляки требовали от властей законодательно закрепить за ребенком право на жизнь непосредственно с момента его зачатия.
Отметим, что в этом году Польша празднует сразу несколько знаменательных и значимых для страны дат. Так, в этом году отмечается столетний юбилей независимости страны и 40 лет с момента избрания Папой Римским уроженца Польши Кароля Войтылы. Демонстранты назвали нынешний год годом прекрасных годовщин и, считают, что было бы прекрасно, если бы власти прислушались к их мнению прямо сейчас.
Аборты являются серьезным камнем преткновения в польском обществе. Граждане делятся диаметрально противоположными мнениями — одни и слушать не хотят об абортах, другие же склоняются к тому, что обстоятельства могут быть разные, и лишь женщина в праве решать, идти ли ей на этот шаг или нет.
На сегодняшний день в Польше разрешено прерывание беременности только в случае медицинских показаний. Также, согласно законодательству, женщина вправе сделать аборт, если она забеременела в случае изнасилования.
Около 5 тысяч граждан Украины собираются посетить мундиаль в России. И, как стало известно, некоторые из них едут не для того, чтобы насладиться красивой игрой.
Около 5 тысяч граждан Украины собираются посетить мундиаль в России. И, как стало известно, некоторые из них едут не для того, чтобы насладиться красивой игрой.
Грузинская свалка превратилась в инкубатор. Это произошло из-за того, что марнеульская птицефабрика выкинула туда яйца.
Сирия признала независимость Абхазии и Южной Осетии. Конечно, этот шаг Асада согласован с Москвой, но не с Тегераном, высказал мнение видеостудии Pravda.Ru член президиума Академии геополитических проблем Араик Степанян. Это предупреждение Грузии о том, чтобы она не воплощала свои планы вступления в НАТО.