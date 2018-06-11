Жители Польши выступили за традиционные семейные ценности

В прошедшее воскресенье в столице страны Варшаве и ряде других городов страны прошли многотысячные демонстрации в поддержку семейных ценностей. "Польша семьей сильна" — таков был основной лозунг прошедшей акции.

Тысячи людей, вышедшие на улицы польских городов, требовали от правительства принятия закона о запрете абортов. Поляки требовали от властей законодательно закрепить за ребенком право на жизнь непосредственно с момента его зачатия.

Отметим, что в этом году Польша празднует сразу несколько знаменательных и значимых для страны дат. Так, в этом году отмечается столетний юбилей независимости страны и 40 лет с момента избрания Папой Римским уроженца Польши Кароля Войтылы. Демонстранты назвали нынешний год годом прекрасных годовщин и, считают, что было бы прекрасно, если бы власти прислушались к их мнению прямо сейчас.

Аборты являются серьезным камнем преткновения в польском обществе. Граждане делятся диаметрально противоположными мнениями — одни и слушать не хотят об абортах, другие же склоняются к тому, что обстоятельства могут быть разные, и лишь женщина в праве решать, идти ли ей на этот шаг или нет.

На сегодняшний день в Польше разрешено прерывание беременности только в случае медицинских показаний. Также, согласно законодательству, женщина вправе сделать аборт, если она забеременела в случае изнасилования.

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